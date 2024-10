Anche quest’anno, nel giorno di San Martino, la scuola primaria “G. Catti” dell’IC 2 San Mauro Torinese in collaborazione con l’amministrazione comunale celebrerà la festa degli “Orti Slow Food nelle scuole” nell’ambito del progetto legato all’ educazione alimentare e ambientale proposto da Slow Food che ha come punto saliente la coltivazione di orti scolastici con l’uso di metodi biologici naturali.

Per questa occasione si terrà una manifestazione in cui studenti, insegnanti, genitori, nonni, esperti, commercianti e produttori locali si riuniranno per festeggiare insieme “l’estate di San Martino”: periodo tradizionale in cui avveniva la messa a riposo degli orti e la chiusura dei contratti dei braccianti.

Durante tutta la giornata scolastica le classi a rotazione saranno coinvolte in laboratori, giochi con l’associazione “Amjs ed la Frola”, sport con l’associazione Stella Polare per il basket in carrozzina, momenti di formazione a cura della Croce Verde, della Protezione Civile, della Polizia municipale e dell’Unità cinofila. In collaborazione con gli Alpini ci sarà una castagnata mentre la Proloco offrirà cioccolata calda, the, popcorn e merende durante l’arco dell’intero evento. La collaborazione tra questi soggetti e nonni volontari diventa un punto d’incontro e di condivisione di saperi diversi, legati al mondo agricolo e gastronomico.

Si partirà intorno alle 9.00 del mattino con un fitto programma per i bambini

Attività diversificate e strutturate in 6/8 per classe, in base all’età degli studenti e che termineranno con la fine della giornata scolastica.

Mentre alle 16.30, il cortile della scuola si aprirà alle famiglie che troveranno i banchetti dei prodotti dell’orto dei bambini, i prodotti realizzati con esperti esterni, produttori locali e altro ancora per festeggiare la stretta correlazione fra uomo e natura, piante e animali. Questa festa è l’unica occasione in cui il territorio si unisce con l’obiettivo di formare le generazioni future ad un consumo consapevole e di qualità.

Alla “Catti” il progetto, curato da un team di insegnanti e da una formatrice Slow Food, non si limita al laboratorio orto, ma si completa con una serie di attività, circa un’ottantina, volte a conoscere il cibo in tutto il suo percorso, dalla terra alla tavola.

I temi affrontati sono vari: cereali, legumi, miele e api, educazione sensoriale del gusto, cioccolato, stagionalità, spreco, storia della gastronomia legata a civiltà antiche e a culture diverse. In questo modo i bambini scoprono cos’è ciò che mangiano, imparano a curare ciò che vive grazie alla terra, all’acqua, all’energia del sole e all’aria, a conoscere i tempi della natura e a rispettare l’ambiente. E ne traggono beneficio. Nella giornata saranno coinvolti più di 450 bambini e le loro famiglie.

Il progetto Orti Slow Food a scuola, denominato prima “Orto in Condotta”, si prefigge l’obiettivo di creare una comunità dell’apprendimento. Studenti, insegnanti e genitori, insieme a volontari ortolani, Pubblica Amministrazione, “Condotta Slow Food Torino”, produttori locali, mercati e soggetti che vivono sul territorio hanno l’opportunità di contribuire all’educazione alimentare delle nuove generazioni e contemporaneamente alla salvaguardia del territorio e della sua identità.