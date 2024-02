Pianezza contro il bullismo, giornata di riflessione con 400 studenti

L’Amministrazione Comunale di Pianezza, a cui sta particolarmente a cuore il benessere dei giovani, ha organizzato per la Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullism, presso il Cinema Lumiere, un incontro con Rappresentanti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni Piemonte e Valle d’Aosta e delle Fiamme Oro e circa 400 studenti in rappresentanza delle Scuole cittadine.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le caratteristiche di questi fenomeni anche grazie a dei filmati e di casi reali.

Le tematiche trattate sono state il bullismo, il cyber-bullismo e l’utilizzo consapevole degli smartphone e dei social da parte dei giovanissimi. Gli Operatori della Sicurezza hanno cercato di sensibilizzare i ragazzi su quelli che possono essere gli effetti che queste forme di violenza lasciano su chi le subisce e sulle conseguenze a cui vanno incontro chi le commette.

Tematica estremamente attuale soprattutto per le nuove generazioni che sono le più esposte a questo tipo di pericoli e per la quale la Polizia di Stato è sempre in prima linea nell’attività di sensibilizzazione. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le caratteristiche di questi fenomeni anche grazie al racconto di casi reali che i Rappresentanti della Polizia si sono trovati a dover affrontare durante il loro lavoro.

Inoltre, particolare attenzione è stata rivolta anche alla pornografia minorile e alla diffusione di certi contenuti anche tra i giovani. I Rappresentanti della Polizia hanno, infine, spiegato come riconoscere tutti questi fenomeni e come correre ai ripari, sottolineando l’importanza del confronto con gli adulti e con le istituzioni. A tal proposito è stato anche ricordato come in questi casi illeciti loro hanno la possibilità di risalire agli autori con relative conseguenze di carattere penale.

Numerosi sono stati gli interventi che i giovani ascoltatori hanno poi rivolto ai Rappresentanti della Polizia creando momenti di confronto e di riflessione assolutamente preziosi.

Il Sindaco Antonio Castello ha ricordato che i percorsi di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto a comportamenti non conformi non devono essere mai sottovalutati, ma analizzati e soprattutto sottoposti a prevenzione costante, soprattutto in tempi in cui gli strumenti digitali sono diventati un pericoloso veicolo per il bullismo. Educare oggi significa investire umanamente e civicamente sui cittadini di domani.

Ed è in questo contesto che si inquadra il Premio letterario Città di Pianezza, organizzato dall’Associazione Carta e Penna, e rivolto alle scolaresche delle secondarie di primo e secondo grado delle scuole di Torino e provincia, le cui premiazioni avverranno al Salone del libro di Torino.

Hanno espresso soddisfazione gli Assessori Anna Franco e Lucianella Presta che hanno ricordato come l’Amministrazione comunale porta avanti da anni percorsi di formazione e informazione rivolti ad alunni delle scuole secondarie di primo grado e secondo grado coinvolgendo insegnanti e anche genitori.

Fondamentale in questo caso la collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni Piemonte e Valle d’Aosta che rafforza i percorsi per una maggiore consapevolezza e conoscenza quali strumenti principali per combattere questi fenomeni che spesso hanno risvolti tragici.

All’incontro ha partecipato anche il Presidente del Comitato Provinciale dell’Unicef Antonio Sgroi che ha ricordato che la giornata sul bullismo è stata istituita a seguito dell’evento tragico di una ragazza che aveva scoperto nella rete sue foto compromettenti. Al riguardo, ha raccomandato di utilizzare la rete in modo corretto perché in caso contrario nessuno potrà farla franca. Infine, ha rammentato agli studenti di limitare il virtuale e valorizzare il diritto al gioco, al riposo, al tempo libero per una sana crescita.

Ufficio Stampa Pianezza