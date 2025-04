Torino, sabato 5 aprile 2025 – Un’altra domenica da cerchiare in rosso sul calendario per la Reale Mutua Basket Torino, che alle 18:00 ospiterà l’Acqua S. Bernardo Cantù per la 35^ giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. Una sfida di grande fascino, tra due piazze storiche della pallacanestro italiana, che vedrà i gialloblù affrontare una delle corazzate del campionato, costruita per lottare per la promozione nonché fresca vincitrice della Coppa Italia LNP. Ma Torino arriva alla gara con fiducia e consapevolezza: la vittoria contro Cremona ha allungato la striscia positiva a sette successi consecutivi, tenendo vivo l’ottimo stato di forma della squadra di coach Paolo Moretti.

Il momento positivo, oltre a rafforzare l’identità della squadra, sta avendo un impatto diretto anche sulla classifica: con quattro giornate ancora da disputare prima della fine della regular season, Torino ha già conquistato matematicamente almeno il posto nei play-in, ma se l’appetito vien mangiando, la Reale Mutua ora può guardare con attenzione anche a scenari ancora più accattivanti in vista della postseason.

Il rush finale della stagione regolare si preannuncia incandescente e più che mai aperto: Avellino, Brindisi e Torino sono attualmente appaiate nella lotta per ottenere il fattore campo nei play-in. Ma non finisce qui: la zona per avere il “bye” nel primo turno di play-in (e affrontare quindi direttamente il secondo turno) dista soli due punti, ma soprattutto è ancora lecito sognare l’accesso diretto ai playoff (il gap tra il settimo posto e i gialloblù è di 4 punti).

Il gruppo gialloblù è determinato a proseguire sulla sua strada guardando però partita dopo partita. I ragazzi di coach Moretti affronteranno anche questo appuntamento di alto livello con fiducia e determinazione, pur dovendo fare i conti con una pesante assenza: Matteo Ghirlanda ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore durante la gara contro Cremona. Una perdita importante, soprattutto sul piano difensivo, dove Ghirlanda rappresentava un riferimento costante per duttilità tattica, intensità e impatto sul parquet.

Coach Paolo Moretti ha presentato così la sfida:

“Affrontiamo una sfida di grande fascino e dal grande impatto emotivo, Cantù è una grande squadra che ha già vinto la Coppa Italia di categoria, ha un roster profondo e di grande qualità. Sarà necessario alzare ulteriormente il nostro livello di intensità, ci attende una partita dura ma la nostra squadra è preparata, in questi due mesi abbiamo raggiunto un buon livello di competitività e sono fiducioso sul fatto che abbiamo la possibilità di giocarci questa sfida a viso aperto.”

Anche l’assistente allenatore Federico Tosarelli ha analizzato i punti chiave del match:

“Cantù è una squadra di grande qualità offensiva, con tanti giocatori di grandissimo talento. Sarà fondamentale riuscire a limitare la grandissima qualità del loro attacco. Dall’altra parte dobbiamo essere bravi a muovere il pallone con i tempi giusti e costruire insieme il nostro attacco per battere la loro solidità difensiva. Domenica scorsa abbiamo avuto un calo importante nell’ultimo quarto, che ha rischiato di costarci la vittoria. Siamo consapevoli che, per battere una corazzata come Cantù, dovremo evitare questi cali ed essere continui per tutto l’arco della partita.”

Giovanni Severini, tra i migliori difensori perimetrali della squadra, ha aggiunto:

“Arriviamo in fiducia alla sfida contro una delle corazzate del campionato. Conosciamo bene la forza di Cantù, di fronte alla quale dovremo cercare di alzare la nostra intensità e pareggiare il livello di fisicità che sono in grado di mettere in campo. Ognuno dovrà cercare di mettere un mattoncino in più per sopperire all’assenza di Ghirlanda, che per noi è stato fondamentale in questo filotto di vittorie.”

L’appuntamento è per domenica 6 aprile alle ore 18:00 al Pala Gianni Asti

Gli avversari – Acqua S. Bernardo Cantù

Cantù è una delle formazioni più ambiziose e competitive del campionato, inizialmente considerata da molti addetti ai lavori come la principale candidata alla promozione diretta in Serie A, e tuttora pienamente in corsa per salire di categoria anche se per i brianzoli, terzi in classifica, sarà necessario doversi giocare tutto ai playoff.

Una formazione ricchissima di talento, allenata da un coach giovane ma dal curriculum importante come Nicola Brienza, che può contare in primo luogo su una guardia americana di altissimo livello, per talento ed esperienza, come Tyrus McGee, così come sulla qualità del lungo Grant Basile, entrato con merito nel giro della nazionale maggiore.

Il playmaker Andrea De Nicolao è un regista da Oscar per la formazione canturina, mentre il suo cambio Fabio Valentini è il classico giocatore capace di dare una scossa al gioco in uscita dalla panchina.

Il reparto esterni si completa con Matteo Piccoli, uno dei migliori difensori perimetrali del campionato, e due ali piccole di grande atletismo come Riccardo Moraschini e Joonas Riismaa.

Sotto canestro, Luca Possamai e Leonardo Okeke sono due giovani lunghi di importante fisicità mentre Christian Burns e il capitano Filippo Baldi Rossi portano grande esperienza.

Alla profonda lista di giocatori di grande talento della squadra brianzola si aggiunge Dustin Hogue, un altro veterano che si è unito al roster canturino in virtù dello slot extra per gli stranieri a seguito della convocazione in nazionale azzurra di Basile.

Così nel match di andata

La Reale Mutua uscì sconfitta, ma a testa alta, dal PalaDesio al termine di una partita bella e combattuta contro i padroni di casa di Cantù. Risultato finale 72-68 per i brianzoli, grazie ai 19 punti di McGee, mentre ai gialloblù non bastò la prestazione superlativa di Kevion Taylor, autore di 29 punti.

Injury report

Torino dovrà fare a meno di Matteo Ghirlanda, che nell’ultima partita contro Cremona ha riportato un serio infortunio al ginocchio destro. Gli esami strumentali hanno confermato la gravità dell’infortunio, evidenziando una lesione isolata del legamento crociato anteriore.

