Salvo D’Acquisto, confermate le risorse dal Ministero dell’Università e della Ricerca 

«In attesa dell’atto formale, accogliamo con soddisfazione la scelta da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca di destinare risorse per un intervento importante come quello della Salvo D’Acquisto, che consentirà di mettere a disposizione degli studenti universitari 224 nuovi posti letto, ampliando ulteriormente un’offerta che in Piemonte è già raddoppiata negli ultimi anni.

La nostra volontà politica è chiara: vogliamo andare avanti con il progetto e siamo pronti a fare la nostra parte. Il prossimo passo sarà aggiornare il quadro economico, fermo al 2022, per verificare i costi attuali dell’intervento e definire con precisione le risorse necessarie. L’obiettivo è arrivare alla realizzazione di un’opera strategica per il diritto allo studio, rafforzando la capacità del Piemonte di accogliere gli studenti e rendere i nostri atenei sempre più attrattivi».

Lo dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il vicepresidente, Maurizio Marrone, l’assessore al Diritto allo Studio Universitario, Daniela Cameroni, e la presidente di Edisu Piemonte, Roberta Piano, a seguito della firma da parte del Ministro Anna Maria Bernini del decreto per lo scorrimento della graduatoria del quinto bando della legge 338/2000.

«Manteniamo così un impegno preso pubblicamente con il quartiere di Barriera di Milano che merita di veder tornare servizi utili alla cittadinanza dove l’abbandono aveva portato invece degrado e abusivismo antagonista: una risposta concreta a certi soliti allarmismi infondati» aggiunge il vicepresidente Marrone, evidenziando l’importanza del progetto per la città di Torino.