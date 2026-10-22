Preparatevi a essere catapultati in una serata divertentemente spaventosa!

Ormai celebre appuntamento da ben quattro anni, il festival horror più amato ritorna con un’edizione più corposa che mai: un viaggio sempre diverso, dinamico, coinvolgente e unico nel suo genere.

Sul palco del Piccolo Teatro Comico vi aspetta un cast da brividi con:

Maghi dell’occulto

Cantanti stregati

Spettacoli di Burlesque & Drag Queen

Cabaret irresistibile

…e veri e propri mostri di bravura!

Una serata orrorificamente presentata dalla magnetica BarbieBubu, accompagnata da tantissimi horror ospiti pronti a disturbare la vostra serenità. Se non avete paura, provate a varcare la soglia!

“Piccolo Teatro Comico” – Via Mombarcaro 99/B Torino zona Santa Rita

Sabato 31 Ottobre ore 21.00 & 23.00 Spettacolo STRONG (Per Adulti)

Domenica 1 Novembre ore 17. 00 & 21.00 Spettacolo STRONG (Per Adulti) Lunedì 2 Novembre ore 21:00 Gran Finale

Per info e prenotazione

Dario Bellotti 3476127776

Il “Piccolo Teatro Comico”

Costituito nel febbraio del 2002, è la continuazione di un progetto artistico e di una poetica teatrale iniziata precedentemente nel 1988 con uno stesso staff allora denominato “Canovaccio”.

Obiettivo artistico e di programmazione del “Piccolo Teatro Comico”: la rivalutazione del concetto teatro partendo dalla commedia e dal “classico” da proporre nella sua essenza primordiale, fino a performances di spettacolo eterogeneo dalla danza, al cabaret, al teatro multietnico e di genere, creando uno spazio organico, vivo che possa raggiungere un pubblico vario che viva lo spazio proponendo anch’esso idee e spettacoli per ogni fascia di età, status e cultura.