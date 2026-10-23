Opere post olimpiche, sopralluogo sui cantieri della Via Lattea

Sauze d’Oulx – Lo scorso venerdì 16 ottobre si è svolto un sopralluogo sui principali cantieri legati alle opere post olimpiche che interessano il comprensorio della Via Lattea, alla presenza del commissario per l’attuazione delle funzioni previste dalla LEGGE n. 65/2012, dottor Vincenzo Coccolo, del direttore regionale delle Opere pubbliche, ingegner Bruno Ifrigerio, e dei vertici di S.C.R. Piemonte.

La visita ha interessato il cantiere della seggiovia ex Col Saurel, a Claviere, destinata a consentire il collegamento diretto con Monginevro, e gli interventi in corso a Sauze d’Oulx per il campo da calcio, la sistemazione dell’area terminale della pista Clotes e l’area di imbarco della relativa seggiovia.

Si tratta di opere strategiche per il futuro del comprensorio dei Comuni Olimpici della Via Lattea, sia per l’assetto del sistema neve sia per il rafforzamento dell’offerta turistica estiva. Interventi che potranno contribuire a migliorare la fruibilità delle infrastrutture sportive e degli impianti, ampliando le opportunità di sviluppo turistico del territorio.

L’obiettivo è completare i lavori prima dell’avvio della prossima stagione invernale, compatibilmente con l’avanzamento dei cantieri e con le tempistiche previste. Un percorso nel quale assume un ruolo fondamentale la stazione appaltante dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, impegnata nel coordinamento e nella realizzazione delle opere.

Al termine del sopralluogo, il Sindaco di Sauze d’Oulx e Presidente dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, Mauro Meneguzzi, ha espresso la propria gratitudine al commissario Coccolo e a tutti i soggetti coinvolti: “Desidero rivolgere un ringraziamento sincero al commissario Vincenzo Coccolo per l’impegno, la disponibilità e il lavoro portato avanti in questi anni per dare attuazione alle opere legate al percorso post olimpico. Si tratta di interventi importanti, che rappresentano un investimento concreto sul futuro delle nostre montagne e sulla capacità dei Comuni della Via Lattea di continuare a essere un punto di riferimento per il turismo internazionale”.

Il Sindaco Meneguzzi ha quindi ringraziato il direttore regionale delle Opere pubbliche, ingegner Bruno Ifrigerio, i vertici di S.C.R. Piemonte e l’area Opere pubbliche dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, sottolineando il valore della collaborazione tra le istituzioni e le strutture tecniche coinvolte: “La realizzazione di opere di questa portata richiede un grande lavoro di squadra, capacità di coordinamento e un impegno costante da parte di tutti. Per questo desidero esprimere la riconoscenza dell’Amministrazione comunale e dell’Unione a quanti stanno lavorando per portare a termine questi interventi, insieme alle altre opere realizzate nell’ambito del periodo commissariale. Il contributo del commissario Coccolo e la collaborazione di tutte le strutture coinvolte sono fondamentali per trasformare questi investimenti in opportunità concrete per il nostro territorio”.

Le opere in corso rappresentano un passaggio significativo nel percorso di valorizzazione dell’eredità olimpica e nella costruzione di un’offerta turistica capace di integrare la stagione invernale con quella estiva, rafforzando il ruolo della Via Lattea come destinazione internazionale.