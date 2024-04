Dopo le asfaltature effettuate per ripristini conseguenti i lavori per i sottoservizi (teleriscaldamento, fibra e reti idriche) eseguite in via Roma e presso gli incroci con le vie San Maurizio, San Giovanni e C.so Nazioni Unite, nonché in via Trento, nel tratto tra C.so Martiri della Libertà e incrocio via Dante, e ancora in via Monte Angiolino, proseguono le opere di asfaltatura già progettate ed appaltate per essere eseguite ora con l’inizio della bella stagione.

“Si è iniziato la scorsa settimana con le vie Vigna e tratti di via Viola e via Lirone – dichiara il Vicesindaco Aldo Buratto – a cui faranno seguito, in ordine diverso, le vie Fontane, Alfieri, Milano, Brunero, Ciamarella, Bessanese, Gavazza e San Carlo. Sono invece posticipate, in data successiva ai lavori di SMAT, le vie Dante e Bossetto, dove è in corso la sostituzione della rete idrica”.

I lavori di asfaltatura messi in opera per un totale di circa 400.000 Euro sono di grande rilievo sia per estensione sia per la posizione delle vie interessate.

Prosegue anche il rifacimento della segnaletica in diverse vie, sull’intero territorio comunale; in particolare nell’incrocio tra C.so Nazioni Unite, via S. Giovanni e via Roma a seguito dell’asfaltatura è stata disegnata la nuova segnaletica volta a favorire maggiore fluidità e sicurezza dei flussi di traffico, introducendo accorgimenti funzionali di contenute dimensioni.

“Verificheremo se questa soluzione porterà miglioramenti, come pensiamo, all’intenso traffico esistente in quell’incrocio – aggiunge il Vicesindaco Buratto – che rappresenta uno dei punti di arrivo dai Comuni di San Carlo e di San Maurizio e quindi particolarmente sollecitato”.

“Ringraziamo l’Ufficio Tecnico – dichiara il Sindaco Loredana Devietti – per il lavoro continuo e per tutto il supporto. Siamo contenti che con la bella stagione, dopo la fine dell’inverno e dopo le recenti piogge, si possa ripartire con una serie di manutenzioni programmate su diverse arterie, che il Vicesindaco ha pianificato insieme all’Ufficio Viabilità, e che riguardano un po’ tutte le zone di Cirié”.

Intanto a fine marzo sono state anche ultimate le operazioni di sostituzione dei serramenti presso le Scuole

Elementari Gazzera e Don Bosco per un importo pari a 90.000 Euro, finanziati con i fondi PNRR – Ministero degli Interni. Le scuole interessate potranno così beneficiare dell’efficientamento realizzato con maggiore confort degli ambienti interni.

Sono stati anche svolti alcuni lavori di manutenzione ordinaria presso le strutture del parco giochi di via Corrado Basso; prima dell’inizio della stagione irrigua sono anche in programma lavori di pulizia meccanica e sulle bocchette di alcuni canali irrigui