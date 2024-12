Reale Mutua ospite di Pesaro per una sfida di grande fascino

Questo weekend va in scena la 15^ giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West, con la Reale Mutua Basket Torino che si appresta ad affrontare la prima di due trasferte consecutive, a Pesaro domenica e poi Cremona a metà dicembre. I ragazzi di coach Matteo Boniciolli, dopo aver finalmente trovato una vittoria casalinga che mancava dal 16 ottobre, si allontanano nuovamente dalla Mole per rendere visita a una Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che, dopo un inizio di stagione piuttosto complesso, sembra aver ritrovato la strada giusta per iniziare a rendere secondo i pronostici prestagionali che la vedevano come contendente per arrivare fino in fondo.

Quella tra Pesaro e Torino è una sfida di grande fascino tra due realtà storiche della pallacanestro italiana, sul parquet della Vitrifrigo Arena che è già stata teatro di sfide tra le squadre delle due città, anche in massima serie. Palla a due domenica 8 dicembre alle ore 18.00, con diretta streaming su LNP Pass.

La Reale Mutua arriva a Pesaro cercando di sfruttare l’importante dose di fiducia ottenuta grazie agli ultimi risultati.

Dopo un avvio di stagione altalenante, i gialloblù sono riusciti a dare continuità al loro percorso nell’ultimo mese – con 4 vittorie nelle ultime 5 partite – ottenendo prima successi importanti lontano dalle mura amiche, poi trovando la ciliegina sulla torta con la vittoria interna contro Rieti che ha fatto ritrovare il sorriso ai tifosi torinesi (i gialloblù non vincevano in casa dal 16 ottobre).

Torino ha così migliorato ulteriormente la propria situazione in classifica, riportando in pareggio il proprio bilancio di vittorie e sconfitte (7-7), per restare in zona play-in e a soli due punti di distanza dalla zona playoff.

Oltre a dare conferma di indicazioni positive come la consistenza di Ife Ajayi, la vittoria contro Rieti ha visto anche la buona prestazione di Aristide Landi, uomo di esperienza a disposizione di coach Boniciolli che è stato determinante con 12 punti (3/5 dall’arco) e l’attitudine mostrata in difesa (2 recuperi).

Proprio il veterano nativo di Potenza ha parlato di come la Reale Mutua dovrà scendere in campo a Pesaro con la stessa personalità mostrata nelle ultime gare: “Non dobbiamo farci ingannare dalla situazione attuale della classifica di Pesaro. Sappiamo di affrontare una squadra forte ed esperta, costruita per arrivare fino in fondo e che vuole conquistare punti proprio per risalire nelle posizioni in cui vorrebbero essere. Possono contare su giocatori di esperienza, che sanno cosa serve per vincere questo campionato, inoltre andiamo a giocare in un ambiente caldo dove sono riusciti a vincere con grande merito contro Cantù. Noi dobbiamo farci trovare pronti e giocare la nostra partita, restando uniti nei momenti di difficoltà e portando in campo quell’intensità che ci ha permesso di conquistare risultati importanti negli ultimi impegni.”

Anche Alessandro Iacozza, assistente di coach Boniciolli, ha sottolineato le insidie della sfida di domenica, evidenziando la crescita mostrata da Pesaro specialmente nel match vinto con ampio margine contro Cantù (90-67): “L’ultima partita giocata da Pesaro dimostra tre cose: la prima è la qualità del loro roster, capace di vincere con ampio margine contro Cantù; la seconda è che questa prestazione conferma la crescita, fisica e tecnica, nell’ultimo periodo della squadra; la terza, forse la più importante, è l’enorme fiducia che una squadra può ulteriormente acquisire da un risultato così importante. Per cui la trasferta a Pesaro sarà l’ennesima sfida insidiosa di questa stagione, dove le difficoltà aumenteranno e sarà maggiore la richiesta tecnica, fisica e soprattutto mentale. Noi continuiamo nel nostro percorso come abbiamo sempre fatto, il nostro approccio non cambia a prescindere dall’avversario e vogliamo continuare a giocare al nostro massimo livello possibile, valorizzando il lavoro che facciamo ogni giorno.”

Gli avversari – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

Ad attendere la Reale Mutua c’è la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro di coach Spiro Leka, tecnico d’esperienza e ormai pesarese d’adozione. Considerata inizialmente dagli addetti ai lavori come una contender per risalire immediatamente in Serie A, grazie alla costruzione di un roster di alto livello, Pesaro ha però affrontato un avvio di stagione piuttosto turbolento, con risultati non convincenti e un cambio forzato in panchina a seguito delle dimissioni di Pino Sacripanti per motivi personali.

La guida tecnica della formazione marchigiana è stata così affidata a Leka, di ritorno nella città che lo aveva lanciato come capoallenatore in Serie A. Pian piano, il valore della squadra sta iniziando ad emergere, seppur con risultati ancora altalenanti, fino alla netta e sorprendente vittoria di domenica scorsa contro Cantù che potrebbe essere stata la svolta definitiva sulla stagione pesarese, o così almeno si augurano i tifosi biancorossi.

Il bilancio attuale è di 5 vittorie e 9 sconfitte, con la Carpegna Prosciutto che userà ogni partita come opportunità per accumulare punti e risalire la classifica, sin dalla sfida di questa domenica contro la Reale Mutua. Sulla carta, il talento c’è e pure in abbondanza. Il duo americano è formato da Khalil Ahmad, combo guard con importante vena realizzativa (2° miglior scorer del campionato con 19.6 punti di media), e V.J. King, ala di importante fisicità per attaccare il ferro e lottare a rimbalzo.

Attorno ai due americani, ecco un gruppo italiano di grande esperienza e talento, a partire da Matteo Imbrò e Lorenzo Bucarelli: il primo finora ha fatto fatica ad esprimere la sua miglior pallacanestro nel sistema della VL (solo 5.9 punti di media), ma è chiaro che si debba comunque prestare grande attenzione al giocatore siciliano, che sa far male a chiunque con l’istinto del killer che ha mostrato per vincere il campionato scorso con Trapani; il secondo è un altro esterno che sa rendersi particolarmente pericoloso sul perimetro.

Completano il reparto esterni il play Salvatore Parrillo, altro giocatore di grande esperienza, e il classe 2004 Octavio Maretto, giovane interessante uscito dal vivaio marchigiano. Anche sotto canestro, coach Leka può contare su giocatori di importante vissuto: giocatori di grande fisicità come Quirino De Laurentiis e Eric Lombardi, e lunghi perimetrali come Danilo Petrovic e Simone Zanotti, sono tutti nomi ben noti nel mondo della Serie A2.

Injury report

Lo staff gialloblù punta ad avere tutto il roster a disposizione per la partita di domenica.

Gli ex di giornata

Coach Matteo Boniciolli sarà ex di giornata alla Vitrifrigo Arena, avendo allenato Pesaro in massima serie nella seconda parte della stagione 2018/19, ottenendo la salvezza con i biancorossi. Torino rivede invece Simone Zanotti, lungo in forza alla Vuelle, nato e cresciuto sotto la Mole, che ha giocato per la sua città in due occasioni, nel 2013-14 e poi in maglia Reale Mutua nei playoff di A2 del 2023, raggiungendo la finale promozione.

Diretta streaming

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

