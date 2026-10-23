Il CREA a Maker Faire Rome 2026: ricerca, nutrizione e tecnologie per il cibo del futuro

Il CREA partecipa a Maker Faire Rome – The European Edition 2026 con le innovazioni dei Centri di ricerca Alimenti e Nutrizione e Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari, per raccontare come la ricerca contribuisce alla valorizzazione delle produzioni italiane e allo sviluppo di nuovi alimenti e tecnologie per il futuro.

Presso lo stand S11, il Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione presenta i progetti di Italian Food Design, dedicati alla valorizzazione dei prodotti e delle tipicità locali del Made in Italy, e il Piatto Mediterraneo, che integra nutrizione, packaging e design innovativo.

Sabato 24 ottobre, alle ore 15.30, Stefania Ruggeri, direttrice del CREA, interverrà nell’area Talk con una relazione dal titolo «Nutrition Design e Gastronomia Computazionale», dedicata alle nuove prospettive di incontro tra scienza della nutrizione, progettazione alimentare e innovazione gastronomica.

Il Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari sarà protagonista con Grain Lab, un percorso di innovazione dedicato alla filiera cerealicola per scoprire il futuro dei cereali dal chicco al piatto. In mostra una micromalteria All-in-One, che integra in un dispositivo compatto le fasi di bagnatura, germinazione ed essiccazione del malto, e prototipi di food design realizzati mediante stampa 3D, applicata agli impasti vegetali a base di cereali e patate.

Dalla valorizzazione delle tipicità territoriali alle nuove frontiere della trasformazione agroalimentare, il CREA porta a Maker Faire Rome un contributo scientifico che mette in mostra nutrizione, creatività, tecnologie e sostenibilità.