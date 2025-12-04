Cultura e Società

Sala Scicluna presenta “Il Primo Gradino”

Sala Scicluna Il Primo Gradino

Sala Scicluna presenta “Il Primo Gradino”, intenso atto unico scritto e diretto da Orazio Di Mauro, che porta in scena un confronto generazionale carico di memoria, confessioni e risonanze emotive.

In un giardino antistante una scuola superiore si incrociano Teo e suo nipote Michele, che sta terminando la giornata scolastica. Nel dialogo tra i due emergono ricordi, nodi irrisolti e frammenti di vita che il nonno decide finalmente di condividere.

A rompere la linearità dell’incontro arriva Claudio, amico di gioventù di Teo, recentemente morto suicida: una presenza sospesa, evocata come voce interiore del protagonista, che permette allo spettatore di immergersi nelle vicende storiche, politiche e personali che hanno segnato il passato dei due amici.

Prenotazioni (obbligatorie)

SMS o WhatsApp al numero 347 4002314
(indicare titolo dell’evento, nome e numero di posti)

Contributo all’ingresso

€ 10 intero – € 7 ridotto

Sala Scicluna
Via R. Martorelli 78, 10155 Torino
Interno cortile

Venerdì 12 dicembre 2025 – Ore 20:45
“Il Primo Gradino”
di Orazio Di Mauro
Atto unico – Durata 65 minuti
Compagnia i “Boomers”

Interpreti:
Vito Zagaria – Noah Fasan – Alberto Giovannini – Luca – Pino Bologna
Regia: Orazio Di Mauro

