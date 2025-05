La Tensostruttura di Area Remmert (via Andrea D’Oria 9) ospiterà infatti il Salone del Lavoro martedì 20 maggio e il Salone dell’Orientamento Scolastico mercoledì 21 e giovedì 22 maggio.

Il Salone del Lavoro

Organizzato dalla Città di Cirié in collaborazione con l’Agenzia Piemonte Lavoro – Centro per l’Impiego di Cirié, è la manifestazione che mette in contatto imprese e persone in cerca di lavoro e offre opportunità per orientarsi e informarsi. Al Salone – che si svolge dalle 9.00 alle 17.00, con orario continuato e ad accesso libero e gratuito – partecipano con le loro offerte di lavoro una trentina tra aziende e SAL – servizi al lavoro, agenzie interinali e istituzioni. Il personale dell’Informagiovani di Cirié sarà disponibile per aiuto e supporto.

Il Salone dell’Orientamento Scolastico

Da più di dieci anni rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per le famiglie e i ragazzi del ciriacese – sarà invece aperto dalle 15.30 alle 19.00 di mercoledì 21 e giovedì 22 maggio e fornisce una preziosa opportunità di orientamento per tutti i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Cirié e dintorni perché mette a disposizione gli strumenti ideali per operare una scelta formativa consapevole e ponderata, soprattutto per i ragazzi del secondo anno della Scuola Media che al prossimo gennaio dovranno scegliere il futuro percorso di studio.

Il Salone, che riunisce più di venti Istituti Superiori e Agenzie Formative provenienti dal territorio ma anche da Torino e vede la supervisione e il coordinamento dell’Informagiovani di Cirié in collaborazione con Obiettivo Orientamento Piemonte, darà la possibilità di presentare in modo mirato ai ragazzi e alle loro famiglie programmi di studio, materiale illustrativo, progetti educativi e tutte le caratteristiche salienti dell’offerta formativa. Di grande utilità anche la presenza presso ogni stand di personale docente e di studenti, disponibili a fornire informazioni e delucidazioni aggiuntive.

In più quest’anno Obiettivo Orientamento Piemonte propone alle famiglie il workshop gratuito “Speciale genitori: guida alla scelta!”, ad ingresso libero e gratuito. Questi gli orari: mercoledì 21 maggio, due possibilità: dalle 16 alle 17.30 o dalle 17.30 alle 19.00; giovedì 22 maggio, dalle 16 alle 17.30 o dalle 17.30 alle 19.00. Saranno presenti lo staff di Obiettivo Orientamento Piemonte e il personale dell’Informagiovani di Cirié, a disposizione degli studenti e delle loro famiglie per informare e spiegare i diversi, possibili percorsi.

Fabrizio Fossati, Assessore al Lavoro:

“Il mondo del lavoro è in costante evoluzione, e in una fase delicata come quella che stiamo attraversando è cruciale offrire occasioni concrete di orientamento e contatto diretto. Con questa consapevolezza torna il Salone del Lavoro, una manifestazione ormai diventata un punto fermo per chi cerca nuove opportunità, desidera rimettersi in gioco o vuole semplicemente comprendere dove sta andando il mercato professionale. Quest’anno l’adesione da parte di imprese e agenzie è cresciuta ulteriormente, segnale forte della vitalità del nostro territorio, grazie anche al lavoro svolto dall’Agenzia Piemonte Lavoro, che ringrazio. Saranno presenti con proposte di lavoro reali e con la possibilità di dialogare direttamente con i candidati. Invito caldamente chiunque sia alla ricerca di un cambiamento, un primo impiego o una nuova visione sul proprio futuro a fare un salto in Area Remmert: potrebbe essere l’inizio di un nuovo percorso“.

Andrea Sala, Assessore all’Istruzione:

“Quando ci si affaccia al bivio delle scelte scolastiche, avere accanto qualcuno che aiuti a fare chiarezza è più che mai fondamentale. Proprio per questo, siamo felici di riportare anche quest’anno in Area Remmert il Salone dell’Orientamento, un momento pensato per gli studenti delle medie, in particolare del secondo anno, e per le loro famiglie, che possono così confrontarsi in modo diretto con chi vive ogni giorno le realtà scolastiche superiori. La possibilità di trovare, tutte insieme, scuole, agenzie formative e testimonianze vive di studenti già inseriti nei vari percorsi è un valore aggiunto enorme. Ringrazio l’Informagiovani di Cirié e Obiettivo Orientamento Piemonte per il grande lavoro organizzativo e tutti gli istituti che hanno aderito con entusiasmo: è attraverso queste iniziative che diamo ai cittadini un servizio concreto, utile e sempre più necessario per affrontare il futuro con consapevolezza“.