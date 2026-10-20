Cultura e Società

Cento anni fa moriva Harry Houdini

Era il 31 ottobre del 1926, la famigerata notte di Halloween

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Harry Houdini museo della magia di Cherasco

Harry Houdini, uno dei più grandi maghi al mondo, la cui fama è presente ancora oggi, è rappresentato al museo della magia di Cherasco con una statua in atteggiamento di compiere una delle sue straordinarie evasioni.

Houdini muore la notte di Halloween del 1926 (cento anni fa). Attualmente è sepolto nel cimitero di New York e si racconta che ogni 31 ottobre, lui “evade” dalla sua tomba per comparire in ambienti diversi della terra. Alcuni affermano di averlo visto passeggiare per la 5° strada di New York.

Fantasia, leggenda o realtà? Non vogliamo entrare nel merito. La magia si nutre delle fantasie di coloro che credono ai sogni. Quindi riteniamo che a fine ottobre Houdini venga a far visita al museo della magia di Cherasco. Per coloro che decideranno di visitare il museo in quei giorni troveranno tracce della sua magica presenza

Sarà un viaggio alla scoperta dell’incredibile per che deciderà di abbandonarsi alla bellezza e all’incanto dei sogni.

Questi i giorni e i momenti in cui sarà aperto il museo.

Venerdì 30 ottobre ore 20.00

Visita notturna del museo sotto la guida di don Silvio, il mago Sales. A seguire spettacolo di alta magia nel teatrino del museo.

Sabato 31 ottobre ore 15.00

Visite guidate.

1° visita ore 15.30 – a seguire spettacolo in teatro

2° visita ore 16.30 – a seguire spettacolo in teatro

Domenica 1° novembre

Apertura museo mattina e pomeriggio

Visite individuali alla scoperta del passaggio di Houdini- quasi una caccia sulle tracce della magia.

Durante le tre giornate interverranno illusionisti vari a rendere magico il vostro percorso

A tutti i gruppi verrà donato un gioco di magica evasione.

È consigliabile la prenotazione con pagamento dal sito del museo.

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