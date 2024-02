Sauze d’Oulx, 16 febbraio 2024 – Il 2024 si apre come si era chiuso il 2023 per il Consorzio Turistico Fortur. Ovvero in fiera. Il Consorzio Fortur infatti aveva chiuso il suo 2023 partecipando allo Ski Experience di Londra e al Buy Italy Varsavia.

Nell’ottica di continuare la ricerca di nuovi mercati, il Consorzio Turistico Fortur (Sauze d’Oulx, Cesana Torinese, Oulx, Claviere, Sauze di Cesana, Chiomonte, Exilles Salbertrand) in questo inizio di 2024 ha già percorso l’Italia e l’Europa avanti e indietro.

Il Consorzio Turistico Fortur infatti ha iniziato il 2024 partecipando ad inizio gennaio al salone Valkanriebeurs di Utrecht.

All’inizio di febbraio il ritorno alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, che si è tenuta Milano, e poi subito ritorno a Torino al Lingotto per la ventesima edizione di Connect Aviation.

Infine in questi giorni il Consorzio Turistico Fortur è a Monaco di Baviera alla fiera F.R.E.E

La presidente del Consorzio Fortur Serenella Marcuzzo riassume questo inizio d’anno: “Nel corso del 2023 abbiamo deciso di puntare forte su una nostra presenza ad un importante e qualificato numero di saloni sia in Italia che in giro per l’Europa proprio nell’ottica di promuoverci sempre di più e sempre meglio sia su mercati che già conoscono le nostre proposte, sia su mercati nuovi su cui abbiamo volontà di investire. Su questa strada abbiamo iniziato anche il 2024, partecipando già a 4 saloni e ritornando alla BIT di Milano da cui mancavamo da qualche anno. Partecipazioni che ci hanno sempre visto operare assieme a Visit Piemonte in questo grande progetto di promozione e valorizzazione dell’intero territorio della Regione Piemonte”.

Ufficio stampa Comune di Sauze d’Oulx