Sicurezza a Torino, incontro con il Corpo Nazionale delle Guardie ai Fuochi

Torino, 20 ottobre 2026 – Un incontro dedicato al tema della sicurezza e alle opportunità di collaborazione sul territorio torinese. Nella serata di ieri, il Consigliere regionale del Piemonte Sergio Bartoli (Lista Civica Cirio Presidente PML), insieme all’Onorevole Daniela Ruffino e ai consiglieri Maria Piarulli della Circoscrizione 6 ed Enrico Crescimanno della 5, ha incontrato presso la sede di Torino i rappresentanti del Corpo Nazionale delle Guardie ai Fuochi.

All’incontro hanno preso parte anche rappresentanze delle Marche e della Lombardia, contribuendo a un momento di confronto sulle attività del Corpo e sulle esperienze maturate nei diversi territori.

Al centro del dialogo, il ruolo delle Guardie ai Fuochi, le attività svolte e le possibilità di valorizzarne la presenza sul territorio torinese, con l’obiettivo di incrementare la collaborazione in materia di sicurezza, con attività di controllo nelle aree verdi e nei parchi nel caso di utilizzo non conforme alla legge di fiamme libere e fuochi.

«La sicurezza dei cittadini e del territorio è un tema che richiede attenzione, presenza e iniziative concrete. L’incontro con il Corpo Nazionale delle Guardie ai Fuochi rappresenta un’occasione per approfondire le possibilità di collaborazione e valutare come valorizzare le competenze e le professionalità presenti a servizio della comunità, in particolare nei parchi torinesi dove comportamenti al limite frequentemente mettono a rischio il patrimonio ambientale e i cittadini», dichiara il Consigliere regionale Sergio Bartoli.

«Il mio obiettivo è proseguire questo percorso di dialogo, coinvolgendo le realtà che possono offrire un contributo alla sicurezza del territorio torinese. È importante partire dall’ascolto, dalla conoscenza delle attività e dal confronto diretto per individuare possibilità di intervento e collaborazione», prosegue Bartoli.

L’incontro rappresenta dunque un primo momento di confronto nell’ambito dell’attenzione rivolta al tema della sicurezza a Torino, con l’intento di approfondire possibili iniziative e sinergie sul territorio.

«Ringrazio i rappresentanti del Corpo Nazionale delle Guardie ai Fuochi, comprese le delegazioni delle Marche e della Lombardia, per l’accoglienza e la disponibilità al confronto. La collaborazione e il dialogo sono elementi fondamentali per costruire percorsi utili alla collettività», conclude Bartoli.