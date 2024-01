L’Orchestra dei piccoli al Mercato Centrale Torino

La domenica è il giorno perfetto da passare in famiglia: meglio ancora se in un luogo divertente come Mercato Centrale Torino, e meglio ancora se con un programma di attività musicali che insegnano ai più piccoli l’approccio agli strumenti.

L'”Orchestra dei Piccoli” è il laboratorio, a cura Nadia Bertuglia di Associazione Orme, violinista e insegnante di musica, che propone un percorso di avvicinamento alle arti musicali attraverso il canto, la body percussion e l’esplorazione di alcuni strumenti a percussione per insegnare ai più piccoli i rudimenti di una vera orchestra d’archi.

Il laboratorio si svolgerà in due diverse fasce orarie, a seconda dell’età dei bambini: alle 10.30 ci sarà quello dedicato alla fascia 3-6, mentre alle 11.30 ci sarà quello per i bambini dai 7 ai 12 anni.

Il costo del laboratorio è di 5 euro a bambino partecipante (nel prezzo è inclusa anche una piccola merenda). Per gli accompagnatori, inoltre, è previsto uno sconto del 10% presso le botteghe degli artigiani di Mercato Centrale Torino dalle 12 alle 14.30.