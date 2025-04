Il Consolato d’Italia a Detroit, sotto la guida della Console Allegra Baistrocchi, ha recentemente ospitato una serata memorabile dedicata al “Turismo delle Radici”, un’iniziativa guidata dal Ministero degli Affari Esteri. L’evento ha visto la presentazione di Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all’Estero, che ha presentato l’innovativa iniziativa “Italea” a un pubblico distinto di leader della comunità, appassionati di cultura e ospiti di origine italiana.

La serata, che ha incluso un video di approfondimento e una presentazione completa, ha sottolineato l’importanza del “Turismo delle Radici”, un fenomeno in crescita che ricollega i discendenti degli emigranti italiani con la loro patria d’origine. Come ha spiegato Vignali, l’obiettivo del turismo delle radici è quello di risvegliare la curiosità nei discendenti degli italiani emigrati in tutto il mondo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, in particolare in Nord e Sud America, Australia e Sudafrica. Questa iniziativa offre un’opportunità unica per visitare l’Italia ed esplorare le città e i paesi da cui provengono le loro famiglie.

Nel suo discorso, Vignali ha espresso la sua gratitudine alla Console Baistrocchi per aver ospitato l’evento, e a tutti i partecipanti, affermando: “Il Turismo delle Radici è un modo per le persone di origine italiana di riconnettersi con la propria identità e vivere un’esperienza indimenticabile in Italia. Non si tratta solo di visitare monumenti famosi, ma di esplorare il cuore dell’Italia: i suoi borghi, le sue tradizioni e i luoghi in cui i nostri antenati hanno iniziato il loro viaggio”.

Il momento clou della serata è stata la presentazione di “Italea”,

un’iniziativa multiforme per promuovere il turismo delle radici. Il nome “Italea” deriva dalla parola “talea”, che si riferisce a un ramo rescisso di una pianta che può essere ripiantata per propagare nuove radici. Questo concetto simbolico riflette la prosperità delle comunità italiane in tutto il mondo e il loro profondo legame con la loro terra d’origine.

Vignali ha condiviso con il pubblico il notevole successo del programma Italea, lanciato a marzo 2024, che ha già attirato oltre 1,5 milioni di visite al suo sito web nazionale e ha messo in contatto un numero crescente di famiglie italiane con le proprie radici. Il programma include una “Italea Card” virtuale che offre ai turisti sconti e vantaggi speciali con oltre 720 partner commerciali, tra cui importanti istituzioni italiane come ITA Airways e Poste Italiane.

2024, “Anno delle Radici Italiane nel Mondo”

Il programma Italea è stato protagonista di importanti eventi in tutto il mondo, inclusi cinque eventi negli Stati Uniti, raggiungendo circa 1,5 milioni di persone. Inoltre, l’iniziativa abbraccia l’intersezione tra il turismo delle radici e il turismo religioso, riconoscendo l’importanza delle tradizioni religiose nella vita delle comunità italiane all’estero. Vignali ha evidenziato il legame tra le celebrazioni religiose nelle comunità italoamericane e quelle celebrate in Italia, sottolineando i legami culturali e spirituali condivisi che uniscono gli italiani in tutto il mondo.

Gli ospiti hanno inoltre potuto assistere a una serie di video avvincenti che mostravano le esperienze personali di persone che hanno intrapreso il loro “viaggio alla scoperta delle radici”, tra cui un commovente racconto dell’Onorevole Anthony Rota, ex Presidente della Camera dei Comuni del Canada, che ha visitato la Calabria, la terra dei suoi nonni, la scorsa estate.

Al termine della serata, Vignali ha incoraggiato i partecipanti a esplorare la possibilità di risalire alle proprie radici, affermando: “Spero che la presentazione e i video di stasera vi abbiano ispirato a intraprendere il vostro viaggio in Italia. Che si tratti di un viaggio alla scoperta del patrimonio culturale della vostra famiglia o semplicemente di un’immersione nella ricca cultura del nostro Paese, il programma Italea offre un’opportunità senza pari”.

Informazioni sul Consolato d’Italia a Detroit:

Il Consolato d’Italia a Detroit, guidato dalla Console Allegra Baistrocchi, è l’ufficio diplomatico ufficiale della Repubblica Italiana in Michigan, Ohio e nelle aree limitrofe. Il Consolato si impegna a promuovere scambi culturali, supportare i cittadini italiani all’estero e rafforzare i forti legami tra Italia e Stati Uniti.

Informazioni su Italea

Italea è un programma innovativo lanciato dal Ministero degli Affari Esteri italiano che mira a riavvicinare le persone di origine italiana alle proprie origini, fornendo risorse, strumenti e incentivi per visitare l’Italia ed esplorare le proprie radici ancestrali. Attraverso il suo sito web nazionale e la rete di partner, Italea offre ai viaggiatori l’opportunità di vivere l’Italia in modo profondamente personale e significativo.

Per maggiori informazioni: Visita www.italea.com o contatta il Consolato d’Italia a Detroit