La Regione rafforza il sistema neve: stanziati oltre 4 milioni di euro per le 41 stazioni piemontesi

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna e del Sistema Neve, Marco Gallo: “Risorse per garantire il mantenimento e lo sviluppo delle nostre montagne per offrire servizi di qualità e attrarre un numero crescente di turisti”

La Regione Piemonte investe sullo sviluppo della montagna, riconoscendo al comparto sciistico un ruolo strategico per l’economia locale. Con una dotazione di oltre 4 milioni di euro, è stata approvata la determina che assegna i contributi a sostegno degli impianti di risalita per la stagione 2023/2024, nell’ambito della Legge regionale 2/2009.

“Le nostre montagne non sono solo un patrimonio naturale straordinario, ma anche un motore economico fondamentale. Il settore sciistico rappresenta un comparto strategico per il Piemonte, lo dimostrano i primi dati della stagione in corso che sta già registrando un +15% di appassionati dall’estero. Con queste risorse vogliamo garantire il mantenimento e lo sviluppo delle nostre stazioni, affinché possano offrire servizi di qualità e attrarre un numero crescente di turisti, sia italiani che stranieri”, hanno dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna e del Sistema Neve, Marco Gallo.

Il contributo complessivo ammonta a 4.028.247,90 euro, destinato a 41 grandi e micro stazioni sciistiche piemontesi: 11 impianti nella provincia di Torino, 16 nel Cuneese, 10 nel Verbano, 2 nel Vercellese, 1 nell’Alessandrino e 1 nel Biellese.

Le risorse serviranno a coprire le spese di gestione degli impianti di discesa e di fondo, a finanziare interventi di sicurezza nelle aree sciabili, e a sostenere l’innevamento programmato per valorizzare il patrimonio impiantistico e l’offerta turistica piemontese. I beneficiari includono soggetti privati ed enti pubblici.

Turismo in crescita: il boom di visitatori nelle località sciistiche piemontesi

Mentre la stagione invernale è ancora in corso, i primi dati registrati tra dicembre 2024 e gennaio 2025 confermano una forte crescita del turismo internazionale nelle località sciistiche piemontesi: Alagna Valsesia +22percento; Sestriere +15percento; Bardonecchia +25percento; Limone Piemonte +20percento.

Numeri che dimostrano il potenziale del sistema neve piemontese e la necessità di politiche di sostegno efficaci.

“La Regione Piemonte – conclude l’assessore Gallo – rimane al fianco degli operatori del settore per rafforzare la competitività delle nostre montagne e garantire al turismo invernale un futuro solido e sostenibile”.