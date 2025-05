A Nichelino il 12 maggio apre uno sportello pubblico per il lavoro. Sarà ospitato nei locali dell’Informagiovani

Lunedì 12 maggio 2025 alle 16.30, all’interno dei locali dell’Informagiovani in via Galimberti 3, apre ufficialmente uno sportello pubblico per il lavoro del Centro per l’impiego di Moncalieri dedicato preferenzialmente a chi risiede a Nichelino e nei comuni limitrofi.

Sportello pubblico: giorni e orari di apertura

A partire dal 12 maggio lo sportello riceverà il pubblico solo su appuntamento ogni primo martedì del mese, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30, e ogni secondo lunedì del mese, dalle 13.30 alle 16.30.

Finalità

L’apertura di questo nuovo presidio pubblico è il risultato della sinergia fra Città di Nichelino e Agenzia Piemonte Lavoro, l’ente strumentale di Regione Piemonte per le politiche attive del lavoro. Le due istituzioni si sono infatti poste l’obiettivo condiviso di rendere ancora più capillare l’accesso ai servizi che favoriscono il lavoro, fornendo a persone e imprese strumenti concreti per creare opportunità di occupazione, valorizzare le competenze e sostenere il tessuto economico locale.

A livello regionale l’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di rafforzare le politiche attive del lavoro.

In occasione dell’inaugurazione dello sportello saranno presenti rappresentanti istituzionali dell’amministrazione comunale.

Contatti

Per chiedere informazioni si può contattare il Centro per l’impiego di Moncalieri al 3384701570 o via email, (info.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it) indicando nell’oggetto Sportello di Nichelino.