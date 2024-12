Come da tradizione a Sauze d’Oulx il via alla stagione invernale con il weekend dell’Immacolata

Quest’anno niente ponte dell’Immacolata e di Sant’Ambrogio per via del calendario che vede l’8 dicembre di domenica, ma non cambia la tradizione che vuole in questi giorni il via ufficiale alla stagione invernale.

Il meteo annuncia per il weekend una nuova spolverata di neve che contribuisce ad abbellire il paesaggio.

Vialattea per questo weekend apre anche la Seggiovia Sportinia, la Seggiovia Lago Nero ed il Tappeto Sportinia con la possibilità di sciare sulla Pista 11 dallo Chalet Mollino a Clotes.

Il weekend dell’Immacolata si preannuncia quindi ricco di iniziative per dare il via alla stagione all’insegna del divertimento così come è proprio nel DNA di Sauze d’Oulx.

In questo weekend il via al concorso “Presepi in vetrina” promosso dal Consorzio Fortur che permette a tutti i frequentatori di Sauze d’Oulx di girare per il paese e ammirare i presepi realizzati e messi in mostra su piazze e vie da cittadini e commercianti.

Oggi e domenica 8 dicembre tornano i tanto attesi Mercatini di Natale. Un mercatino che per tutto il weekend propone dalle ore 10 nella centralissima piazza Assietta oggetti di artigianato, vintage, oggettistica, arte popolare, antiquariato e collezionismo.

Sabato 7 dicembre va in scena “Insert Coin”, festa di inizio stagione organizzata dalla Scuola Sci Sauze Project ed aperta a tutti con tema: “Videogames”. L’appuntamento è dalle ore 17.30 presso il Parco Giochi Comunale.

Con il via della stagione parte anche il servizio di navetta urbana a pagamento con biglietti che si potranno fare a bordo oppure presso l’Ufficio del Turismo, le tabaccherie ed allo Scotch Bar. La linea rossa e la linea blu saranno in funzione dal 6 dicembre e saranno attive fino al 13 aprile, mentre la linea arancio sarà attiva dal 21 dicembre al 30 marzo.

L’Assessore al Turismo Davide Allemand saluta il via alla stagione: “Il weekend dell’Immacolata come sempre apre la nuova stagione invernale. Il paese si sta preparando per accogliere i nostri sempre graditissimi ospiti e a loro diamo il più cordiale benvenuto. Per entrare nel clima delle feste in questo primo weekend di stagione sarà presente in piazza Assietta il mercatino di Natale, mentre sabato ci sarà la festa della Scuola Sci Sauze Project ed in questo weekend parte l’iniziativa del Consorzio Fortur dedicato ai presepi con la possibilità di ammirarli visitando il nostro paese”.