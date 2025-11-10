Casa Fools – Teatro Vanchiglia: “La Métamorphose”, reinterpretazione teatrale

La Métamorphose è una potente reinterpretazione teatrale e fisica del celebre racconto di Franz Kafka, firmata da Stéphanie Slimani e interpretata da Killian Chapput.

È uno spettacolo di teatro-danza e teatro visivo, dove la parola lascia spazio al corpo, al suono e alla voce off: tre elementi che si fondono per restituire la metamorfosi non solo come trasformazione fisica, ma come discesa interiore nell’alienazione, nella perdita di sé, nella bestialità umana.

Sulla scena, un semplice letto diventa epicentro del cambiamento: luogo del riposo che si fa prigione, guscio, tana. Intorno, una scenografia minimale e sonora, costruita su respiri, rumori e vibrazioni che fanno da controcanto alla performance intensa di Chapput, solo in scena ma circondato da presenze invisibili.

Voce, suono e corpo si ascoltano, si rispondono, vibrano all’unisono.

Corpo e anima in trasformazione, Killian Chapput scava in ogni fibra di sé, rivelando sul palco la potenza e la fragilità della metamorfosi e le grandi inquietudini dell’essere umano contemporaneo: alienazione dal lavoro, isolamento, individualismo.

Slimani punta tutto sull’essenza emotiva e animale del corpo, costruendo uno spettacolo oscuro, sensoriale e profondamente contemporaneo, dove i temi di Kafka diventano materia viva e universale.

Un viaggio sensoriale nel corpo e nell’anima dell’uomo moderno, prigioniero delle sue forme, dei suoi ruoli, dei suoi doveri. Un atto di teatro fisico e poetico che trasforma il palcoscenico in un laboratorio emotivo, dove l’umano e l’insetto si confondono fino a coincidere.