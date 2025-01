“La voce che annuncia i treni”, spettacolo immersivo

Il prossimo spettacolo in Sala Scicluna, sabato 25 gennaio, è “La voce che annuncia i treni”, dialogo tra poesia, teatro e musica portato in scena dall’Associazione Avvenimenti.

Le storie tratteggiate non seguono una trama unitaria, ma sono in comunicazione tra loro attraverso un arco emotivo coerente che oscilla tra leggerezza e drammaticità, tra comicità e tragicità, secondo una logica narrativa di tipo emozionale.

Il punto di partenza, artistico e umano, è stato l’incontro con il poeta Francesco Nu­nes e la sua raccolta di poesie, che dà il titolo al progetto stesso: sono un’ampia e variegata gamma di immagini e situazioni, con un filo conduttore mai esplicito, appena percepibile, costituito da riferimenti e allusioni a viaggi, stazioni, treni,

partenze. Nel corso dello spettacolo si dà lettura di una decina di poesie tratte dalla raccolta, con un nuovo ordine funzionale allo svolgimento dello spettacolo.

A partire dalle immagini evocate dalle poesie nascono gli sketch teatrali scritti da Alice Corni, nei quali i paradossi si incarnano in situazioni reali, in circostanze soggette a rapidi sviluppi e direzioni inaspettate.

Ariel Lanteri sostiene al pianoforte la narrazione emotiva dello spettacolo attraverso l’esecuzione dal vivo di alcuni brani di J. S. Bach, nel segno della sua ricerca artistica sulla versatilità e universalità delle musiche del compositore tedesco, capaci di accogliere, anche nello stesso brano, una pluralità di emozioni senza mai indulgere nel patetismo. Tali musiche, lungi dall’essere “colonna sonora”, ricoprono un ruolo strutturale all’interno dello spettacolo ed entrano in relazione dialogica con le poesie e le scene adiacenti.

“Lo spazio è arricchito anche da un lavoro di design sonoro che avvolge alcuni segmenti delle scene teatrali: suoni e rumori tratti dalla vita quotidiana delle stazioni e dei treni, accuratamente selezionati e rielaborati, vengono riproposti in un contesto nuovo, apparentemente non correlato, catapultando lo spettatore in un’atmosfera dagli esiti onirici”, dicono dall’Associazione Avvenimenti.

I quattro performer sul palco (ma anche in mezzo agli spettatori) sono: Alice Corni, Paolo Bergonzi, Giada Pasquali e la musicista Ariel Lanteri. Regia e design sonoro di Emanuele Umberto Salvatore. Appuntamento alle 20,45 in via Martorelli 78 interno cortile, necessaria la prenotazione al numero 347 4002314.