Successo a Punta Cia per la fiaccolata in notturna

Successo per la fiaccolata in notturna a Punta Cia, ieri sera, lunedì 4 febbraio 2024, organizzata dagli appassionati di sci e montagna che fanno parte del gruppo denominato “Amici di Punta Cia”, nonostante le previsioni meteo che davano perturbazione in arrivo in serata e le difficoltà di organizzare con luna piena, neve e buone condizioni sciistiche.

Fortunatamente il meteo è stato clemente e si è vista anche una timida luna. Ma soprattutto partecipanti e organizzatori hanno creduto nella buona riuscita dell’evento.

Partecipazione di tutto rispetto considerando le difficoltà del percorso in fuori pista. La fiaccolata in notturna ha richiamato un centinaio di persone di tutte le età, che intorno alle 21, dopo essere saliti ognuno con i propri tempi, si sono dati appuntamento nel luogo designato per il ritrovo, per dare vita successivamente ad una discesa con l’uso della luce frontale.

La serata si è conclusa con cioccolata e vin brulè gentilmente offerti e poi l’ottimo terzo tempo in compagnia seduti a cena.

Un arrivederci al prossimo anno!”

