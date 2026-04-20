Mercoledì 22 aprile, dalle 11.30 alle 12.30, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, Piazza Montecitorio 4 – Via della Missione 4, si terrà la conferenza stampa per presentare la versione animata della “Carta di Assisi dei Bambini“.

La “Carta di Assisi dei Bambini”

Ideata dall’Associazione ‘Articolo 21’ e firmata da Papa Francesco il 22 maggio 2024, la “Carta di Assisi dei Bambini” è un decalogo volto a promuovere l’uso responsabile del web, dei social media e un’informazione rispettosa; il documento sottolinea il rispetto come valore fondamentale contro il cyberbullismo e l’odio online. Il Pontefice ha più volte sottolineato l’importanza di trasformare questo documento in uno strumento vivo, capace di entrare concretamente nelle scuole e nelle comunità educative.

In questa prospettiva nasce la versione animata di questo testo, grazie alla collaborazione tra Associazione Articolo 21 e l’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRIB), con l’obiettivo di rendere i contenuti più accessibili e fruibili per bambini e adolescenti, favorendone una più ampia diffusione e una più efficace trasmissione dei principi ispiratori.

Dopo i saluti istituzionali del Segretario Commissione Parlamentare di inchiesta della Camera dei Deputati sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie Andrea De Maria e della Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, il dibattito – moderato da Iside Castagnola – Associazione art. 21 e coautrice della “Carta di Assisi dei bambini” – entrerà nel merito del valore sociale ed educativo dei principi ispiratori della Carta.

Attraverso il contributo di esperti saranno analizzate iniziative volte a favorire il dialogo tra le istituzioni e il mondo educativo scolastico, con l’obiettivo di promuovere politiche e azioni orientate alla diffusione di una cultura della cura, del rispetto, della protezione e dell’inclusione.

Interverranno:

Giuseppe Giulietti, Coordinatore Nazionale Associazione Articolo 21, Guido D’Ubaldo, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio; Ernesto Caffo, Presidente Telefono Azzurro Onuls; Sandra Cioffi, Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti; Enrico Parano, Responsabile dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica del CNR di Catania; Roberto Genovesi, Direttore Rai Kids; Ilaria Spoto Puleo, Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Comune di Catania e Antonello Giannelli, Presidente Associazione Nazionale Presidi.