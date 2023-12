Tutto sotto - Ernesto Chiabotto

Una miniera di racconti, di genere noir, giallo, dark, horror, fantasy o thriller. Tutti ambientati in Piemonte: Ernesto Chiabotto è a Moncalieri venerdì, 15 dicembre, per presentare la collana Tutto sotto, da lui curata per Neos Edizioni.

L’appuntamento è alle 17,30 alla biblioteca civica Arduino (via Cavour 31). Dai laghi di Avigliana al lago della Spina di Pralormo, da Torino a Ivrea, dal lago d’Orta al lago Maggiore, dalla Val Lemina alle Valli di Lanzo, alla Valsangone, spaziando tra diversi generi e stili letterari scelti dai vari autori nei 5 volumi che compongono la collana e soffermandosi in particolare sull’ultima uscita approdata in libreria, Sotto (la) pelle.

La scena si muove continuamente tra quartieri torinesi e placide cittadine, valli, montagne e conventi, che diventano scenari in cui si muovono personaggi variegati. Lupi mannari e fanciulle non sempre innocenti, batteri volanti, tatuatori e tatuati che si lasciano prendere la mano, fratelli avidi e frati tormentati, estetiste miracolose, madri esasperate, divinità pagane delle sorgenti, killer statali e commissari di polizia.

E poi l’inchiostro nero come l’odio, i misteri dell’ex cinema, la fuga per la sopravvivenza, il dittongo maledetto…Le vicende si snodano tra passato e futuro, tra vita sociale e dimensione privata, tra luoghi pubblici e spazi chiusi, tra una Torino futuristica e la tranquillità di Villastellone o della Val Germanasca, tra quartieri defilati e malfamati del capoluogo e località alpine (Novalesa), tra scorci noti di Torino – come i Murazzi – e mondi rurali, tra quartieri dell’alta società, auliche dimore di campagna nelle apparentemente placide città di provincia – tra cui Saluzzo – e modesti appartamenti torinesi.

Interviene l’assessore alla Cultura Laura Pompeo. I diritti degli autori andranno in beneficienza all’Associazione International Help Onlus, che interviene in varie situazioni di difficoltà sanitaria, igienica, alimentare nell’area dei Paesi in via di sviluppo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti e diretta facebook.

“Tutto sotto” il progetto

“Tutto sotto è un bel progetto nato nel 2019: una serie antologica nata sotto l’egida dell’Università di Torino nell’ambito di una riflessione sulla relazione tra letteratura e territorio – spiega l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – in particolare sulle atmosfere noir, sotterranee e misteriose di Torino e del Piemonte. La suspense è l’ingrediente comune in tutti i racconti dei 5 volumi che compongono il progetto editoriale”.