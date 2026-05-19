Si è conclusa la 3° edizione de La Scuola in prima fila, progetto di educazione all’immagine audiovisiva e di valorizzazione del patrimonio cinematografico del Museo Nazionale del Cinema, nato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promossi da MiC – Ministero della Cultura e MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Quest’anno l’iniziativa ha interessato 77 plessi di 27 istituti scolastici, distribuiti in 23 comuni di 7 regioni italiane – Piemonte, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Campania e Basilicata – 11 dei quali sotto i 4000 abitanti. L’obiettivo era di ampliare la partecipazione, coinvolgendo scuole di ogni ordine, e gli istituti che non avevano ancora avuto accesso alle attività del Piano CIPS.

Il progetto ha visto la partecipazione di 700 insegnanti, coinvolti in 8 corsi specifici dedicati alla storia e al linguaggio cinematografico e a moduli tematici sulle fasi della filiera cinematografica, e di oltre 6.000 studenti, protagonisti di visite al Museo, laboratori in classe e proiezioni in sala. In particolare, 110 classi, per circa 2.200 studenti, hanno potuto visitare il Museo Nazionale del Cinema, in presenza o in streaming; circa 1.500 studenti hanno lavorato alla realizzazione di prodotti audiovisivi, affiancati da professionisti del settore, e 28 proiezioni in 10 sale cinematografiche dei comuni aderenti hanno offerto agli studenti un’esperienza diretta di visione condivisa in sala.

Una parte importante del percorso è stata dedicata anche alla Resa Accessibile: oltre 1.000 studenti delle scuole secondarie di I e II grado hanno sperimentato attività di facilitazione linguistica e sottotitolazione facilitata, con l’obiettivo di avvicinare ragazze e ragazzi ai temi dell’accessibilità e dell’inclusione attraverso il linguaggio audiovisivo.

A chiusura di questa edizione sono in programma due importanti appuntamenti al Cinema Massimo, entrambi fruibili anche in live streaming.

Venerdì 22 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, si svolgerà la cerimonia di chiusura del progetto. Come nelle precedenti edizioni, verrà presentata in sala una selezione dei video realizzati dagli studenti e dalle studentesse durante i laboratori svolti con le scuole coinvolte nelle sette regioni. L’incontro sarà anche un’occasione di confronto e condivisione tra studenti, docenti, formatori e partner del progetto.

Giovedì 28 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il Cinema Massimo ospiterà la cerimonia di premiazione del 7° Concorso CinemAmbiente Junior, che quest’anno rientra all’interno del progetto La Scuola in prima fila. Alla presenza delle giurie saranno consegnati i premi per i vincitori del Concorso, i Premi Speciali Scuola Park e i riconoscimenti del 3° Concorso fotografico Scatti sostenibili. Ospite d’onore della cerimonia sarà il regista premio Oscar Michel Gondry, che presenterà al pubblico la proiezione del suo film Maya, donne-moi un titre.