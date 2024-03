Scorci pittoreschi, storia, monumenti, natura, mistero e delizie per il palato, tante sfumature un solo modo per conoscere Cherasco: prenotare i Walking tours organizzati dall’Ufficio turistico del Comune.

Sette appuntamenti, la seconda domenica di ogni mese, dal 14 aprile, volti ad approfondire le peculiarità della Città delle paci con visite guidate, passeggiate e, dulcis in fundo, assaggi di tipicità: il tutto condensato nella fascia oraria fra le 10.30 e le 16. Cinque euro il costo del biglietto, da riservare, almeno tre giorni prima dell’evento, all’Ufficio turistico, luogo di ritrovo e partenza per ogni escursione, chiamando lo 0172-42.70.50. In alternativa, per i più curiosi, è disponibile un pacchetto da quattro date con un quinto ingresso omaggio.

Il gran debutto stagionale è in programma, domenica 14 aprile, con “Le tante vite di Cherasco” esperienza fra i luoghi simbolo di un centro di potere e di culto, con i suoi monumenti. “Città delle paci”, per i trattati internazionali stipulati, “Porto sicuro” per i regnanti della famiglia Savoia e “città stellata” con i suoi capolavori artistici: sono solo alcuni degli appellativi di Cherasco che riassumono sette secoli di storia, al centro di un’esplorazione coniugata all’immancabile merenda conclusiva, a base di prodotti locali.

L’accoppiata profumi-arte sarà il fulcro del “Viaggio olfattivo”, secondo momento degli Walking tours, a calendario domenica 12 maggio: un regalo ideale per una Festa della mamma diversa dal solito. Una passeggiata per il centro storico, scrigno di arte e storia, ispiratore di essenze pregiate proposte in un crescendo di fragranze che accompagnerà i partecipanti in un’esperienza sensoriale a 360 gradi.

“I cristalli delle Langhe” è il titolo della terza proposta che, domenica 9 giugno, porterà i visitatori alla scoperta dei tesori ipogei della frazione Meane, ultima propaggine cheraschese in terra di Langa. Un itinerario che unisce alla magnificenza di vigneti, boschi e noccioleti delle colline Unesco, i depositi di gesso della Grotta dei cristalli: formazioni vecchie di 5 milioni di anni, ai margini dei paleoalvei del Tanaro.

Domenica 14 luglio, “Un giorno da Napoleone” riporta indietro di 200 anni le lancette degli orologi, per un tour nei luoghi cheraschesi calcati dal generale corso, durante la Prima campagna d’Italia, nel 1796. Un viaggio che toccherà il celebre viale alberato – che collega il castello sforzesco con le raffinate geometrie viarie del centro – e le opere dell’artista Jean Gaudaire Thor, esposte a Palazzo Salmatoris nell’ambito della mostra “Napoleon. La campagne du monde … a Cherasco”.

“Numismatica d’agosto” unisce, domenica 11, il fascino delle monete rare appartenute all’erudito Giovanni Battista Adriani, alloggiate a palazzo Gotti di Salerano, il polo museale cittadino, con la visita alla chiesa di Sant’Agostino, capolavoro del Barocco piemontese. Due edifici diversi, uniti dall’opera del pittore Sebastiano Taricco, autore sia degli affreschi del piano nobile del Museo civico, che del portale in legno dell’edificio sacro, intarsiato dall’ebanista Giuseppe Ramojno, e dei dipinti della cupola.

Con “Prospettive di settembre”, penultimo appuntamento, in programma domenica 8 settembre, la fotografia torna alla ribalta. Un’occasione unica per vedere la Città delle paci attraverso la lente della camera oscura, con una serie di scatti d’epoca dai quali emergono l’anima rurale della città e i profondi cambiamenti vissuti nel Novecento. È nel segno del mistero, infine, “Noir sotto gli archi” l’ultima puntata degli Walking tours, domenica 13 ottobre: un viaggio nella Cherasco esoterica, da leggere attraverso le simbologie degli elementi decorativi di palazzi e portali.

Commenta l’assessora Elisa Bottero, titolare della delega all’accoglienza turistica: “Questa proposta, una novità nel panorama degli eventi 2024, conferma ancora una volta la vocazione ricettiva della nostra città, coniugata all’elevato livello di preparazione culturale del personale coinvolto a tutti i livelli, fra guide e membri dell’associazione Cherasco eventi. Con gli Walking tours vogliamo creare un clima di interesse e curiosità che contribuisca a rafforzare l’immagine di Cherasco quale centro d’arte, storia e gastronomia“.