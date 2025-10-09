Grande successo per il Concorso Fotografico “Ma Montanha”

Cesana Torinese – La carica dei 25 per il Concorso Fotografico “Ma Montanha” 2025

Sono stati infatti ben 25 i partecipanti al Concorso Fotografico “Ma Montanha” 2025 con la presentazione di ben 67 opere fotografiche da valutare.

Grande lavoro quindi per la giuria che ha dovuto stilare la classifica finale.

Un successo che premia l’idea vincente dell’Associazione Fondiaria Champlas e dell’Associazione Fondiaria Champlas Seguin che hanno fortissimamente voluto e organizzato l’evento fotografico.

Le premiazioni si sono svolte sabato 20 settembre presso la sede dell’Associazione Fondiaria Champlas du Col e Janvier alla presenza dei rappresentanti delle due Associazioni Fondiarie e dei Sindaci di Cesana Torinese Daniele Mazzoleni e di Sestriere Gianni Poncet.

La giuria ha decretato un podio tutto al femminile

A vincere il concorso è stata Eva Tosi che ha preceduto Gemma Martin ed Elodia Gorlier. Per le tre prime classificate è stato donato in premio una forma di Pleisentif, il formaggio delle viole prodotto dall’azienda Lisa, ed il miele dell’Agriturismo Il Fiocco di Champlas Seguin.

Per i classificati dal 4 al 12esimo posto è stato donato il miele, la maglietta dell’Associazione e i premi messi in palio dal Comune di Cesana Torinese.

Ecco l’elenco dei premiati in ordine di classifica dal quarto al 12 posto:

Vilma Ronchail, Antonio Rino Gastaldi, Dario Cavaglià, Thomas Bestonzo, Filippo Cravero, Chiara Germano, Marco Pietro Boglione, Vittorio Gribaudi e Ivan Negro.

Le prime 12 foto classificate sono poi state esposte presso la sede dell’Assfo di Champlas.

Dal Sindaco di Cesana Daniele Mazzoleni dei sentiti ringraziamenti

“La prima edizione del concorso fotografico “Ma Montanha” è stata sicuramente un grande successo, sia per il numero di partecipanti che per la qualità delle foto con cui hanno concorso. A tutti i partecipanti il grazie per aver dato lustro al concorso. Un grazie poi alle due Associazioni Fondiarie che hanno voluto il concorso fotografico. Le foto vincitrici potranno ora essere oggetto di nuove mostre per permettere a tutti di poterle visionare ed apprezzare”.