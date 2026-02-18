Presentata la quinta edizione del Festival AstiJazz

Torna il Festival AstiJazz: giunto alla quinta edizione, ribadisce l’attualità di questo genere musicale, con uno sguardo al classico e uno al futuro grazie a un cartellone eterogeneo, realizzato dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e inserito nel programma del prestigioso Torino Jazz Festival Piemonte.

Dichiara il Sindaco di Asti Maurizio Rasero:

“Tagliare il traguardo delle cinque edizioni ci conferma la qualità di questo festival. Un cartellone forte che va inserirsi in quello del prestigioso Torino Jazz Festival Piemonte, segnale del consolidamento crescente di Asti come tappa per gli amanti della buona musica”.

Aggiunge l’Assessore alla Cultura Paride Candelaresi:

“Come per AstiMusica, anche per AstiJazz abbiamo iniziato a lavorare con largo anticipo per poterci accaparrare proposte di qualità. Se l’anno scorso abbiamo calato l’asso di Bill Bruford con il Pete Roth Trio, non è da meno per il 2026 l’accoppiata Fabrizio Bosso/Julian Oliver Mazzariello, oltre che il restante bouquet di artisti in cartellone dal profumo internazionale. Il crescente seguito registrato nelle scorse edizioni ha confermato l’interesse del pubblico, anche giovane, nei confronti del jazz. Un tassello solido nel mosaico culturale della nostra città, oltre che un’occasione per stare insieme e scoprire nuova musica”.

Afferma Matteo Negrin, direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo:

“Asti Jazz rappresenta un tassello fondamentale del Torino Jazz Festival Piemonte, perché incarna perfettamente l’idea di un jazz capace di dialogare con le comunità locali senza perdere respiro nazionale e internazionale. La collaborazione con il Comune di Asti si conferma strategica: insieme costruiamo un percorso che valorizza gli artisti, amplia i pubblici e rafforza il ruolo culturale della città all’interno di una rete regionale sempre più coesa e riconoscibile”.

Conclude il direttore del Teatro Alfieri Angelo Demarchis:

“Alla quinta edizione, possiamo tranquillamente affermare AstiJazz è una realtà solida e attesa nel palinsesto degli eventi della città. Sempre fondamentale la collaborazione con Piemonte dal Vivo, a dimostrazione che facendo rete i risultati arrivano. Resta la volontà di arrivare a ogni tipo di pubblico, incluso quello giovane, con biglietti di ingresso a prezzi decisamente popolari“.

Questi i concerti di AstiJazz 2026

Venerdì 8 maggio 2026 – Teatro Alfieri ore 21:30

“Il cielo è pieno di stelle” Omaggio a Pino Daniele

Fabrizio Bosso (tromba) e Julian Oliver Mazzariello (piano)

Una delle più grandi coppie del jazz italiano di oggi e le interpretazioni originali di brani del grande repertorio del cantautore napoletano. Il “tandem” dei due musicisti ripercorre le diverse traiettorie musicali di Daniele, cercando di restituire un ritratto inedito del cantautore napoletano, puntato soprattutto sulla musica. L’intenzione non è una semplice rilettura, bensì (ri)vestire una musica già grande ma con colori nuovi e autentici, facendo risuonare melodie straordinarie con la timbrica e la poesia di due eccezionali protagonisti del jazz contemporaneo.

Un progetto che, a partire da luglio 2022 quando Ernesto Assante li invitò a suonare per la prima volta dal vivo questo tributo nella rassegna da lui curata al Museo Maxxi di Roma, i due musicisti hanno proposto in numerosi concerti in Italia e all’estero, fino alla registrazione dell’album, avvenuta allo storico Splash Recording Studio di Napoli, e pubblicato il 21 giugno 2024 per la Warner Music.

Il repertorio di “Il Cielo è Pieno di Stelle”, il cui titolo prende spunto dal testo di Mal di te, abbraccia un’ampia rosa di brani, dall’immancabile Napule è (1977) alla trascinante Je so’ pazzo (1979), la magia di Quanno chiove (1980); ma anche le più recenti Quando (1992) e le due perle del 1993 Allora sì e Sicily, quest’ultima registrata all’epoca con il jazzista americano Chick Corea, autore della musica alla quale Pino Daniele aggiunse il testo.

“La musica e la poetica di Pino Daniele – afferma Fabrizio Bosso – hanno influenzato generazioni di musicisti, me compreso. Nelle sue melodie non c’è mai una nota fuori posto e non c’è solo il blues, il rock o il funky ma anche tantissimo jazz. Tutti abbiamo cantato Pino Daniele nella nostra vita”. Anche per Julian, che condivide con Fabrizio un’amicizia e un sodalizio artistico ventennale, la musica di Pino Daniele ha segnato un momento importante: “Era il 1995 ed ero appena arrivato in Italia dall’Inghilterra con la mia famiglia a Cava de’ Tirreni, quando ho sentito da casa mia la città che cantava. Era il concerto di Pino Daniele allo stadio”.

Mercoledì 13 maggio 2026 – Sala Pastrone ore 21:30

Musica da ripostiglio

Luca Pirozzi – voce, chitarra, banjo

Luca Giacomelli – chitarra

Raffaele Toninelli – contrabbasso

Emanuele Pellegrini – batteria, percussioni

Con tour in Italia e all’estero, i Musica da Ripostiglio (“… perché da camera ci sembrava eccessivo”, dicono) sono ormai una realtà musicale nata dal ventennale sodalizio artistico di Luca Pirozzi e del chitarrista Luca Giacomelli, a cui si sono aggiunti successivamente Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria.

Reduci da una serie di tournèe teatrali e da innumerevoli collaborazioni con attori del calibro di Pierfrancesco Favino, Paolo Sassanelli, Giorgio Tirabassi, Rocco Papaleo, Mariangela D’Abbraccio, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, Isabella Ferrari, Alessandro Haber, Claudio Santamaria, Giuliana De Sio e Vincenzo Salemme, Hanno partecipato a programmi radiofonici come Radio2 Social Club, e televisivi come Tu Si Que Vales, ed Edicola Fiore condotto da Fiorello.

I Musica da Ripostiglio propongono un concerto di canzoni originali e di classici italiani e internazionali. Uno spettacolo emozionante e originale, un atto unico in grado di coinvolgere un pubblico di tutte le età.

Venerdì 22 maggio 2026 – Sala Pastrone ore 21:30

Eleonora Strino Trio

Eleonora Strino – chitarra

Giulio Corini – contrabbasso

Zeno De Rossi – batteria

Riconosciuta dalla critica come uno dei più interessanti giovani talenti della scena jazz internazionale, Eleonora Strino è cresciuta in una famiglia creativa. Suo padre e sua sorella erano importanti pittori di arte figurativa, ma era la musica ad attrarre Eleonora.

Ha iniziato a suonare la chitarra da adolescente, e dalla prima volta che ha sentito Jim Hall suonare con Bill Evans ha capito che voleva diventare una chitarrista jazz. Ha studiato al conservatorio di Napoli con il M. Pietro Condorelli, poi al Conservatorio Van Amsterdam con Martin Van Itterson, Jesse Van Ruller e Maarten Van de Gritten, diventando poi prima chitarra nell’orchestra del compositore italiano Roberto De Simone.

Incontra Greg Cohen, bassista di lunga data di Tom Waits, durante un’audizione a Berlino, iniziando una solida collaborazione che l’ha portata a suonare in tutta Europa e in molti festival importanti. Hanno registrato un album nel 2017, “Si, Cy”, un omaggio al cantautore americano Cy Coleman, e continuano a fare tour in Europa.

Nel 2018, Eleonora ha ricevuto un invito dal rinomato pianista italiano Dado Moroni, suonando nei principali festival italiani, incidendo poi nel 2022 l’album “Itamela – Dado Moroni Quartet”, presso la Casa Del Jazz a Roma e prodotto da Auditorium parco della Musica

Eleonora è anche compositrice e arrangiatrice. Nell’ottobre 2019 ha vinto un premio per la migliore composizione al concorso internazionale “Johnny Radacanu” (Romania) con il suo brano “Senza e Ce Sta’. È stata invitata a suonare la sua musica con la civica jazz band di Milano nel bellissimo Teatro Strehler. La rivista internazionale “Jazz Guitar Today” le dedica la copertina di febbraio 2020.

Nel 2021 è entrata a far parte del nuovo progetto di Emanuele Cisi registrando il disco “Far Away” per la Warner Music. Ad ottobre dello stesso anno ha fatto un tour di un mese tra la Germania e l’Olanda, registrando poi il suo nuovo disco a Berlino con Joey Baron alla batteria e Greg Cohen al contrabbasso, dando vita al suo nuovo progetto internazionale prodotto dalla Cam Jazz.

A febbraio dello scorso anno ha pubblicato il disco “Matilde”, sempre per CamJazz, con Claudio Vignali al piano, Giulio Corini al contrabbasso, Zeno De Rossi alla batteria. Il 2026 la vedrà impegnata in un lungo tour americano.

Martedì 26 maggio 2026 – Asti – Sala Pastrone ore 21:30

Roger Corrêa Quarteto – Latino Ibérico

Roger Correa, fisarmonica

Edilson Forte, pianoforte

Tiê Pereira, basso

Rodrigo Porciúncula, batteria

Fisarmonicista e compositore nato a Guaíba, Rio Grande do Sul, nel 1998, ha iniziato a studiare fisarmonica diatonica all’età di 6 anni con il fratello e ha affinato le sue abilità nel progetto Fábrica de Gaiteiros, creato dal musicista Renato Borghetti.

La sua carriera musicale è iniziata all’età di 13 anni, quando si è unito a diversi gruppi musicali regionali del Rio Grande do Sul.Fino all’età di 16 anni, il suo background musicale era la musica popolare del Brasile meridionale, dell’Uruguay e dell’Argentina. Dopo essere entrato in contatto con la lingua choro, iniziò a frequentare queste jam nella capitale, Porto Alegre, e ad ascoltare artisti come Tom Jobim, Jacob do Bandolim, Pixinguinha e altri. Si è trasferito a Florianópolis, Santa Catarina, dove ha iniziato a lavorare con vari gruppi folcloristici, choro, samba e jazz, periodo durante il quale sviluppò il linguaggio dell’improvvisazione.

Le sue opere originali sono state eseguite in diversi paesi, tra cui Spagna, Marocco, Italia, Austria e Germania. Ha inoltre partecipato al lancio del progetto “Brasil na Gaita-Ponto” e ha collaborato con rinomati musicisti strumentali, tra cui Yamandu Costa, Renato Borghetti, Javier Colina, Paquito D’Rivera e Alegre Corrêa, tra gli altri.

Dal 2021 ha tenuto più di 50 concerti come solista ospite con l’Orchestra d’Archi Camerata Florianópolis in Brasile. Ha registrato il suo primo album nel 2022, “Sul em Aquarela”, all’età di 25 anni, raccogliendo 8 delle sue composizioni originali, con la spalla della Camerata Orchestra Iva Giracca, ricevendo una nomination per l’Açorianos Music Award come miglior compositore.

Il secondo album, “Latino Ibérico”, è stato pubblicato sulle piattaforme di streaming a luglio 2024. Nel 2025 è stato l’unico brasiliano invitato da Jazzahead, la più grande fiera internazionale del jazz, a esibirsi davanti a un pubblico di programmatori jazz, promotori e giornalisti in Germania.