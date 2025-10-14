Al via la seconda edizione dell’avviso “L’Italia delle donne”

È in corso la seconda edizione dell’Avviso “L’Italia delle donne”, nell’ambito del progetto promosso dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, volto a celebrare figure femminili che hanno segnato il territorio con il loro impegno e che devono essere riscoperte e ricordate a livello nazionale.

Dopo il grande successo della prima edizione, che ha raccolto oltre 300 candidature da tutto il territorio nazionale e premiato venti biografie di donne – una per ciascuna regione – che si sono distinte nelle lettere, nelle arti teatrali e cinematografiche e nell’impegno civico e istituzionale, la nuova edizione amplia l’orizzonte e si apre ad altri settori, con l’obiettivo di arricchire il patrimonio di memoria condivisa con il contributo centrale delle donne nella storia delle comunità locali e dell’Italia.

Il nuovo Avviso invita i soggetti proponenti (Regioni e Province autonome, Enti locali, Archivi di Stato, Biblioteche, Enti di ricerca e Università, Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) a presentare biografie di donne che si sono affermate nei campi del lavoro e dell’impresa (“Donne imprenditrici”), delle discipline sportive (“Donne dello Sport”) e delle arti creative (“Donne delle arti”), valorizzando l’identità dei territori e le memorie locali, a partire dall’XI secolo e fino al 31 dicembre 2018.

Per la presentazione delle candidature, i soggetti proponenti possono avvalersi del contributo degli organismi di parità ove presenti (ad esempio Consigliere/i, Commissioni e Comitati di parità e pari opportunità), di realtà territoriali quali associazioni del terzo settore, organizzazioni sindacali, istituzioni religiose, storici locali e fondazioni.

Le proposte devono essere presentate, utilizzando il modello allegato all’Avviso, a mezzo PEC all’indirizzo politichepariopportunita@pec.governo.it, entro e non oltre le ore 16.00 del 19 dicembre 2025.

Il progetto L’Italia delle donne, realizzato dal Dipartimento per le pari opportunità nell’ambito della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, mira a diffondere modelli femminili positivi a favore delle nuove generazioni, valorizzando storie e figure di donne ancora poco conosciute che hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese.