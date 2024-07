Nelly Furtado annuncia il nuovo album “7”

L’artista vincitrice ai Grammy Awards, Nelly Furtado, annuncia il suo attesissimo nuovo album in studio, intitolato “7”, in uscita in tutto il mondo a partire dal 20 settembre.

“7” è il lavoro più ispirato e personale della popstar finora ed è il culmine di 4 anni di ‘riscoperta artistica’.

Dopo un periodo trascorso a focalizzarsi sulle proprie energie e sull’essere mamma, Nelly Furtado ha sentito il richiamo magnetico di tornare in studio. “Ho iniziato ad uscire di nuovo e continuavo a sentire le mie canzoni che venivano suonate e remixate dai DJ e allo stesso tempo la mia figlia maggiore mi mostrava continuamente come la comunità online e nuovi fan appartenenti alla GEN Z stavano riscoprendo la mia musica, 20 anni dopo” – ha commentato la Furtado. “Ho sentito la chiamata”

Da vera cantautrice prolifica quale è, la Furtado ha scritto circa 400 canzoni e collaborato con vari artisti, autori, musicisti e produttori provenienti da tutto il mondo per il nuovo album, realizzato negli ultimi 4 anni. “Ho ritrovato la mia voce” – riflette Nelly – “sono tornata in studio per ritrovare la mia identità artistica. Ho riflettuto molto e fatto un lungo lavoro su me stessa durante questi sette anni trascorsi fuori dalla musica, perciò ho portato questa mia crescita personale in studio. Questo album è molto personale. Riflette il mio percorso attraverso varie fasi: l’essere delusi in amore, il ritrovare di nuovo fiducia come artista, la gioia e la voglia di festeggiare quando ci si nutre delle proprie passioni e quando ci si sente parte di una comunità”.

Il suo nuovo singolo è uscito oggi e s’intitola “Corazón”, realizzato in collaborazione con Bomba Estéreo, band candidata ai Grammy Awards. È una delle prime canzoni che la Furtado ha scritto per il nuovo progetto. Grazie ad un’amicizia in comune, è entrata in contatto con Liliana Saumet dei Bomba Estéreo, trovandosi a prendere subito un aereo per trascorrere del tempo con lei a Santa Marta in Colombia, iniziando a creare nuova musica. Circondata dal supporto di altre donne, la Furtado ha trovato un senso di comunità tra le compagne artiste che come lei erano anche madri, ritrovando così la sua voce come artista. “Corazón” è nata dunque in Colombia assieme a Liliana e mescola nel testo lingua inglese e spagnola, il tutto condito da melodie dolci, ritmi pulsanti e suoni eclettici, testimonianza della musica innovativa che ha sempre contraddistinto Nelly e catturato milioni di ascoltatori in tutto il globo.

Il brano è il secondo singolo tratto dal disco dopo “Love Bites” con Tove Lo e SG Lewis. Il brano ha accumulato oltre 13 milioni di stream e ricevuto il plauso della critica.

“7” è disponibile per il pre-order in esclusiva in formato fisico sullo shop di Universal Music Italia (LP Silver Standard, LP White Esclusivo e CD autografato).

L’icona indiscussa del pop di inizio millennio ha raggiunto un nuovo gruppo di fan appartenenti alla Gen Z, che hanno riscoperto le sue hit multiplatino e le hanno fatte diventare virali sui social e sulle piattaforme. L’artista iconica Billie Eilish ha dichiarato in una recente intervista “di stare ascoltando, in questo momento, solo la musica di Nelly Furtado e che è la sua ‘vibe’ ”.

Nel solo 2023 ha accumulato oltre 1 miliardo e mezzo di stream ed è entrata a far parte dello “YouTube Billion Views Club”con la sua hit “Say It Right” che ha raggiunto oltre 1 miliardo di visualizzazioni.

Talentuosa cantautrice e musicista, Nelly Furtado ha accumulato oltre 20 miliardi di stream globali e venduto oltre 35 milioni di dischi. Nella sua carriera si è esibita in tour tutti sold-out nelle arene di tutto il mondo e ha vinto premi prestigiosissimi (tra cui 1 Grammy Award), che ne hanno fatto una delle artiste più rispettate del business musicale globale.

Impossibile dimenticarsi di album come Loose, Whoa Nelly e Folklore o di hit come “I’m Like a Bird”, “Powerless (Say What You Want)”, “Promiscuos”, “Maneater”, “Say It Right”, “All Good Things (Come to an End)” o “Manos al Aire” che hanno fatto emozionare e ballare un’intera generazione. Nei soli Stati Uniti, la Furtado ha avuto ben tre brani alla n.1 della classifica Billboard Hot 100 e cinque brani nella top10 della medesima chart. I suoi video hanno oltre 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Il suo album in lingua spagnola, “Mi Plan”, le ha fatto vincere anche il Latin Grammy nella categoria “Best Female Pop Vocal”. Nel 2012 è seguito il disco “The Spirit Indestructible” e nel 2017 è uscito l’album pubblicato da indipendente “The Ride”.

Recentemente si è riunita con lo storico produttore Timbaland e con il collega Justin Timberlake a 16 anni dall’indimenticabile hit “Give it To Me”, pubblicando il singolo “Keep Going Up”.

Quest’anno Nelly Furtao si è esibita al Lollapalooza e al Coachella, ha tenuto un concerto per la serie Tiny Desk Concert, è stata co-headliner assieme ad Ed Sheeran al Fan Fest EURO 2024 con cui ha improvvisato una sessione musicale nel backstage cantando “I’m Like a Bird”.