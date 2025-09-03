Torna la quarta edizione del premio “La Bellezza artigiana si mette in mostra”, l’iniziativa promossa dal Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte (Confartigianato Imprese Piemonte, CNA Piemonte, CasaArtigiani Piemonte), con l’obiettivo di valorizzare il talento, la creatività e la manualità degli artigiani.

I partecipanti sono invitati a presentare un’opera di propria produzione – liberamente realizzata per forma, dimensioni e materiali – ispirata al tema scelto per l’edizione 2025: Metamorfosi degli spazi: l’artiere artigiano protagonista dell’arte del cambiamento. Per partecipare è necessario essere artigiani iscritti al Registro delle Imprese, con sede legale e/o operativa in Italia.

Le opere saranno sottoposte a una fase di preselezione: una giuria di esperti del settore valuterà in forma anonima le fotografie e le descrizioni fornite. Le dieci opere finaliste verranno esposte all’interno della Mostra ospitata nei padiglioni del Lingotto Fiere di Torino, dal 13 al 15 novembre 2025, nell’ambito dell’evento fieristico Restructura.

Il 15 novembre saranno proclamate le opere vincitrici de “La Bellezza artigiana si mette in mostra”. Scadenza per l’invio delle adesioni e delle foto in alta risoluzione: 15 settembre 2025 mandando una mail a mostrabellezzaartigiana@gmail.com