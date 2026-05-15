“Fascination of Plants Day”, le iniziative del Cnr a Torino

Il 18 maggio 2026 sarà celebrata l’ottava giornata internazionale del “Fascination of Plants Day” (FoPD 2026) che nasce sotto l’egida dell’European Plant Science Organization (EPSO) e coinvolge scienziati da tutto il mondo impegnati nello studio delle piante.

L’obiettivo di questa iniziativa è avvicinare il grande pubblico al misterioso e affascinante mondo delle piante e delle scienze vegetali, che svolgono un ruolo di primaria importanza per la conservazione dell’ambiente, la salute del pianeta, l’agricoltura e la sostenibilità della produzione alimentare. L’interazione delle piante nella vita quotidiana dell’essere umano è il fulcro attorno al quale ruota tutto l’evento.

Le precedenti edizioni della Giornata Internazionale del Fascination of Plants Day hanno riscosso un successo straordinario: nel 2024 sono stati organizzati oltre 670 eventi in più di 64 Paesi nel mondo, coinvolgendo migliaia di persone.

Per il 2026 le manifestazioni in Italia sono organizzate su un arco temporale più ampio: dal mese di aprile fino a novembre sono in programma eventi organizzati da università, enti di ricerca, giardini botanici e musei che aprono le loro porte per raccontare le meraviglie del mondo vegetale e le nuove applicazioni che la scienza in ambito vegetale può offrire (visitare sito web https://plantday18may.org/category/europe/italy/).

Per questa edizione del FoPD 2026 il coordinamento delle iniziative a livello nazionale è affidato al all’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) del CNR e al Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (DBIOS) dell’Università degli Studi di Torino.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, oltre al coordinamento, come ogni edizione svolge un ruolo di primo piano con numerosi eventi eterogenei organizzati in tutto il territorio nazionale dai vari Istituti del Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari (DiSBA) e di altri Dipartimenti CNR.

Sul territorio nazionale sono in programma diverse iniziative, tra cui si segnala:

Torino, 19 maggio 2026

presentazione del saggio Piante, Noi e Loro- Biologia, simboli, sentimenti di una relazione speciale (Il Mulino, 2026). Evento organizzato dall’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) di Torino e dal Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino.

Paola Bonfante, Biologa vegetale esperta di interazioni pianta-funghi e socia dell’Accademica delle Scienze di Torino e dei Lincei di Roma, nel saggio intreccia scienza, mito, arte e vita personale per esplorare il legame profondo — e spesso frainteso — tra gli esseri umani e il mondo vegetale.

Ci sono persone che parlano con le proprie piante, trovano conforto in un bosco, si commuovono davanti a un fiore in boccio. Ci sono poi gli scienziati che ne studiano strategie evolutive, relazioni invisibili, meccanismi biologici sorprendenti. In mezzo, c’è un terreno comune: quello in cui sapere e sentire si incontrano.

Torino, 22 – 24 maggio 2026

in collaborazione con l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) di Torino organizza un evento di tre giorni dal titolo “Intelligenza Naturale” con seminari, dibattiti, riflessioni che coinvolge nove artisti e nove ricercatori scientifici, invitati a confrontarsi sul tema della biodiversità vegetale, animale e microbica.

Venerdì 22 sarà inaugurata la mostra collettiva e nei giorni successivi saranno ospitate talk che da diversi punti di vista (tecnologico, economico, ambientale, letterario) daranno visibilità di quali e quante siano le sfaccettature e le sfide che la biodiversità richiede per essere compresa e sostenuta. In particolare, il 23 maggio i ricercatori di IPSP e dell’Università di Torino parleranno di erbari (archivi di essicata del passato) e delle moderne metodologie che si possono applicare ai campioni storici di piante per lo studio della loro biodiversità e dei microbiomi a loro associate.

Mantova, 15 – 17 maggio 2026

il Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in occasione della decima edizione del Food&Science Festival, a Mantova partecipa con uno stand dedicato alla presentazione delle principali attività di ricerca e innovazione nel settore agroalimentare. Le attività si inseriscono nel quadro delle iniziative del Fascination of Plants Day 2026, contribuendo a promuovere la consapevolezza del ruolo strategico delle piante nei sistemi naturali e produttivi e a rafforzare il dialogo tra ricerca, innovazione e società. Le iniziative proposte coinvolgono diversi Istituti del Dipartimento, tra cui l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse (IBBR), l’Istituto per la BioEconomia (IBE), l’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) e l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP), offrendo una panoramica integrata e multidisciplinare più recenti e innovative linee di ricerca sviluppate. Le attività riguarderanno la salute e la protezione delle piante, l’applicazione di tecnologie digitali e strumenti predittivi in agricoltura, la valorizzazione della biodiversità e delle biorisorse, i processi di trasformazione alimentare e le nuove prospettive della nutrizione sostenibile.

Bari, 18 maggio 2026

laboratorio didattico “I difensori delle piante- Plant Defenders” organizzato dall’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) di Bari

Plant Defenders è un progetto educativo pensato per introdurre gli studenti della scuola secondaria di primo grado (11–13 anni) al mondo della salute delle piante e delle malattie vegetali attraverso attività collaborative e l’apprendimento basato sul gioco. Plant Defenders trasforma concetti scientifici complessi in un’esperienza educativa accessibile, coinvolgente e significativa, incoraggiando le nuove generazioni a prendersi cura delle piante — e del pianeta da cui dipendono.

Palermo, 18 maggio 2026:

visita guidata “Il mondo segreto delle piante: un viaggio tra scienza e natura” organizzato dall’Istituto di Bioscienze e Biorisorse (IBBR) di Palermo.

I ricercatori dell’IBBR di Palermo guideranno i visitatori in un viaggio sorprendente, dal mondo visibile a quello microscopico, per scoprire che le piante non sono mai sole, ma al centro di una complessa rete di vita. Attraverso visite guidate, laboratori ed esperienze interattive, si potranno osservare le più innovative metodologie biotecnologiche applicate alla conservazione della biodiversità, conoscere le attività di recupero e valorizzazione delle risorse vegetali e scoprire la biodiversità invisibile con cui le piante interagiscono.

Montelibretti (Roma), 19 maggio 2026

l’Area territoriale di ricerca di Roma 1 di Montelibretti del Consiglio Nazionale delle Ricerche partecipa al Fascination of Plants Day 2026 con l’evento “Plant Experience”, una giornata dedicata alla scoperta del mondo vegetale attraverso laboratori, visite guidate, attività divulgative ed esperienze interattive rivolte a scuole, famiglie e cittadini. L’iniziativa coinvolge diversi Istituti del CNR presenti nell’Area di ricerca, tra cui l’Istituto per i Sistemi Biologici (ISB) e l’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA), che apriranno i propri laboratori per mostrare le più recenti attività di ricerca legate alle piante, alla biodiversità, all’agricoltura sostenibile, alle biotecnologie vegetali, alla salute e all’ambiente. Nel corso della giornata il pubblico potrà partecipare a percorsi esperienziali e dimostrazioni pratiche, incontrare ricercatrici e ricercatori e approfondire il ruolo strategico delle scienze vegetali per affrontare le sfide globali legate alla sostenibilità, alla sicurezza alimentare e alla tutela degli ecosistemi.

Milano, 19 – 20 maggio 2026

attività e laboratori organizzati dall’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria​ (IBBA) di Milano. I ricercatori dell’IBBA di Milano mostreranno le meraviglie e tecniche avanzate per lo studio del mondo vegetale in una serie di laboratori e attività dal titolo:

Il DNA nel piatto

Una giornata senza piante

La salute vien germogliando

Dall’arancia al laboratorio: quanta vitamina C c’è nel tuo succo?

Un arcobaleno in una goccia: i colori nascosti nelle lenticchie d’acqua​

Dalla terra all’acqua…al laboratorio: viaggio nella coltura di piante in vitro ​

Bari, 21 – 22 maggio 2026

Laboratorio interattivo e attività pratiche organizzate dall’Istituto di Bioscienze e Biorisorse (IBBR) di Bari dal titolo “Alla scoperta e tutela della diversità vegetale”:

Cuore dell’esperienza è la presentazione del Mediterranean Germplasm Genebank, una vera e propria “cassaforte” di semi provenienti dal Mediterraneo, custodita dal CNR IBBR. I semi verranno presentati non solo come risorsa per l’agricoltura, ma come un patrimonio prezioso di biodiversità, storia e cultura da proteggere per le generazioni future. Durante le attività sarà possibile osservare semi di diverse specie conservati presso la Banca dei semi, simulare il lavoro di una banca del germoplasma e sperimentare in prima persona semplici tecniche scientifiche, come l’estrazione del DNA da frutta. Un modo pratico e divertente per scoprire che dentro ogni pianta è racchiusa un’incredibile quantità di informazioni.

Bari, maggio 2026

Laboratori didattici e attività di divulgazione organizzati dall’area della ricerca CNR Manifattura dei saperi – per FoPD 2026. A Bari, più di 60 ricercatori provenienti da 23 diversi istituti del CNR interagiscono con le scuole primarie e secondarie della comunità del Quartiere Libertà, presentando le proprie attività scientifiche multidisciplinari ai più giovani. L’edizione di quest’anno, con una forte enfasi sulla sperimentazione pratica, pone la scienza delle piante, l’agricoltura, i sistemi alimentari basati sulle piante e la salute ambientale al centro della propria offerta educativa — discipline di rilevanza strategica nel contesto di un’iniziativa di sviluppo urbano e sociale.