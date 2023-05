Al Salone del Libro 2023, la Città Metropolitana di Torino nello stand che condivide con il Comune di Torino nel padiglione 1 – stand D 102, offre spazio al territorio per presentare iniziative e progetti: produzioni editoriali locali e significative come i primi volumi della collana dedicata a Moncalieri città del proclama, il libro dedicato alla gara automobilistica Susa – Moncenisio la corsa più antica del mondo, il festival letterario “Scritto misto” della Val Chisone e Germanasca che ha come madrina la scrittrice Margherita Oggero, la graphic novel degli studenti di Giaveno dedicata alla Resistenza in Val Sangone.

La biblioteca di Palazzo Cisterna sarà invece presente nel padiglione 2, nello spazio tutto dedicato alle biblioteche piemontesi e alle Civiche: incunaboli, fondi, bibliotour, i passi avanti nella digitalizzazione verranno raccontati dai nostri bibliotecari presenti allo stand.

Il calendario dei nostri appuntamenti