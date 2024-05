Al via la 9ª edizione Monferrato On Stage

Villafranca D’Asti (Asti) ospiterà il primo appuntamento dell’edizione 2024 della rassegna, in occasione della fiera enogastronomica Maiale d’Autore al Monferrato On Stage.

Dopo l’esibizione di Max Marello Band sotto i portici Comunali alle ore 19.30, il main stage in Piazza delle Pollaie dalle ore 21.45 vedrà live Federico Poggipollini & The Crumars Band. Lo storico chitarrista di Luciano Ligabue, accompagnato dalla sua band, proporrà uno show ricco di omaggi ai grandi successi della musica italiana e internazionale che hanno influenzato la sua carriera da Lucio Battisti a Lucio Dalla, da Luciano Ligabue a Pino Daniele, passando per Gianni Morandi, dai Beatles ai Queen e ai Rolling Stones.

A seguire, alle ore 23.30, DJ Robertino farà ballare e saltare tutto il pubblico del Monferrato On Stage sulle note del suo dj set.

Dalle ore 19.30 sarà aperto lo stand delle Pro loco di Villafranca, Cantarana, Maretto, Roatto e San Paolo con Vinivilla. Per questo evento verranno presentati piatti tipici della tradizione monferrina e specialità di maiale abbinati ai vini astigiani.

Per tutti gli eventi della rassegna la proposta gastronomica sarà supportata e coadiuvata da Asti Agricoltura-Confagricoltura che sarà coinvolta nella fornitura di prodotti.

Il Monferrato On Stage si sposterà poi il 17, 18 e 19 maggio a Castagnole Monferrato (Asti), il 1° giugno a Cocconato (Asti), il 22 giugno a Ferrere (Asti), il 28 giugno a Moncalvo (Asti), il 6 luglio a Baldichieri (Asti), il 13 luglio a Casalborgone (Torino), il 20 luglio a Cavagnolo (Torino), il 26, 27 e 28 luglio a Piea (Asti), il 4 agosto a Roatto (Asti), il 9 agosto a Cantarana (Asti), il 23 agosto a Portacomaro (Asti) e si concluderà il 31 agosto a Cortazzone (Asti).

I biglietti per i concerti di Gabry Ponte, Alex Britti ed Edoardo Bennato sono disponibili in prevendita su TicketOne.it, Vivaticket.com e Ticketmaster.it.

Tutti gli altri eventi sono ad ingresso gratuito.

La rassegna Monferrato On Stage nasce nel 2016 dall’idea del Presidente di Fondazione Mos Cristiano Massaia, con l’intento di creare un festival frutto della collaborazione delle diverse realtà attive del Monferrato. Questo progetto portato avanti negli anni grazie all’instancabile lavoro dei volontari (ora soci di Fondazione MOS) dai Sindaci del territorio e le rispettive Pro loco ha assunto una dimensione tale, da richiedere la nascita nel 2020 di “Fondazione MOS”, un’entità giuridica senza fini di lucro che persegue l’obiettivo di incentivare e diffondere un senso di forte appartenenza delle realtà presenti nel territorio del Monferrato attraverso la costituzione di un tessuto sociale fortemente identitario.

Monferrato On Stage negli anni è divenuto, grazie al sostegno degli enti locali, istituzionali e della Regione Piemonte, un marchio musicale riconoscibile, anche grazie alla direzione artistica musicale di Ettore Caretta.