È stato un grande successo la prima festa organizzata per i dieci anni di Mercato Centrale, lo scorso weekend a Torino. Una festa divertente e ricca di momenti culturali, sociali, collettivi, partecipati, animati, esattamente come era stata immaginata dallo staff di Mercato Centrale.

“Quello che abbiamo realizzato in questi giorni, con grande impegno e sforzo, ma anche con un enorme successo, non è stata la festa di Mercato Centrale. È stata la festa di Porta Palazzo“, ha commentato Umberto Montano, patron di Mercato Centrale, nella sua lettera aperta post-evento, in cui ha sottolineato quanto sia importante fare squadra per abbattere il pregiudizio legato a un luogo troppo spesso lasciato ai margini della città, e che invece può e deve ritornare a essere centrale, come hanno dimostrato questi tre giorni di festa (in cui, va detto per sfatare ancora una volta il preconcetto legato a Porta Palazzo come luogo di delinquenza, non è stata registrata neanche una denuncia di furto o qualsivoglia incidente).

Migliaia di giovani hanno partecipato con entusiasmo alla serata inaugurale della festa, venerdì 19 aprile, con il concerto della Bandakadabra con Willie Peyote e il DJ set di Riva Starr, oltre a tantissimi altri momenti di divertimento distribuiti negli spazi del Mercato.

Sono quasi duemila le persone che si sono accreditate e hanno partecipato ai cinquanta appuntamenti gratuiti (talk, masterclass, degustazioni) organizzati da Linkiesta Gastronomika e Il Post per Disquisito, il primo festival di Mercato Centrale. Un festival che ha ricordato che al centro del progetto di Mercato Centrale c’è e c’è sempre stato il buon cibo, insieme alla cultura dell’enogastronomia e alla condivisione di tutto questo.

Le istituzioni – la Città, la Regione, le associazioni di quartiere – hanno speso parole di lode per il progetto, e Porta Palazzo ha accolto nomi di rilievo come Elsa Fornero, Walter Veltroni, Neri Marcorè, Michele Serra, Luca Sofri e Anna Prandoni, Christian Roca, Andrea Moser, Silvio Greco, Peppe Voltarelli, Stefano Nazzi, Marco Poggianella, Alessio Cicchini, Adua Villa, Simone Cinotto e tantissimi altri.

Ringraziamo il Sindaco Stefano Lo Russo, che ha dato mandato all’assessore Paolo Chiavarino, che ben conosce la realtà Mercato Centrale, a rappresentarlo, la vice sindaca Michela Favaro. E grazie al Presidente Alberto Cirio, che ha lodato Mercato Centrale per aver contribuito “a quel processo di riqualificazione e valorizzazione che il quartiere sta vivendo e che, sono certo, passa anche attraverso le attività economiche che scelgono di insediarsi qui“.

Ricordando che “i locali sono certamente occasione di business per chi li apre e li gestisce, sono occasione di divertimento per chi li frequenta, ma sono anche presidio di sicurezza per un quartiere e la sua comunità“, ringraziando Mercato Centrale per il lavoro fatto in questo senso. Ora, per i festeggiamenti – che si prolungheranno durante tutto l’anno – è il turno di Firenze, che per fine maggio sta organizzando la sua festa in quella che fu la prima sede del format.