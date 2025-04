Scienziati di statura mondiale nel congresso sugli UAP a Torino

C’è grande attesa tra gli appassionati, per il Congresso sugli UAP, intitolato “Intelligenze non Umane e Coscienza – Nuove frontiere del contatto”, dove verranno svelati gli ultimi progressi, i risultati della ricerca più avanzata sugli oggetti volanti non identificati o ufo, oggi denominati, con termine più moderno, “UAP”.

Diranno la loro, scienziati con un curriculum di assoluto rispetto, con titoli accademici e studi specialistici prestigiosi:

Corrado Malanga, che ha insegnato presso l’Università di Pisa e studioso dei fenomeni che, si presumono, di interferenza aliena sulla coscienza;

Beatriz Villarroel, astronoma del Nordic Institute for Theoretical Physics (progetto VASCO);

Kevin Knuth, già collaboratore della NASA, fisico teorico docente presso l’Università di Albany e autore del lavoro “The NewScience of UAP”;

Andrea Lani, già collaboratore della NASA, ingegnere aerospaziale e ricercatore alla KU Leuven, che sta effettuando studi pionieristici sulla possibilità di contatti psichici con entità extradimensionali, anche alla luce degli enormi sviluppi della fisica quantistica;

Jack Sarfatti, fisico teorico statunitense, studioso di fisica quantistica e della coscienza, ma anche delle teorie sulla propulsione degli UAP;

Maura Mindrila, Direttore Strategico della Sol Foundation, celebre centro di ricerca americano, oggi punto di riferimento mondiale sul fenomeno degli UAP, che sostiene la ricerca sui fenomeni aerei non identificati (UAP o UFO) e sulle intelligenze non umane (NHI), campo di studio che tanto clamore sta suscitando negli Stati Uniti d’America ed in ambito internazionale.

L’appuntamento con il Congresso Mondiale, è fissato per sabato 24 maggio 2025, presso il Teatro San Giuseppe, in Via Andrea Doria 18, dalle ore 10,00 alle ore 19,00 (ingresso alle ore 09,30), organizzato dall’associazione Luna Nova, tra i cui artefici spicca il Presidente del CUFOM dr. Angelo Carannante.

La conferenza conta sulla preziosa collaborazione della SOL Foundation, con sede in California, che raggruppa esperti in ambito accademico e governativo, per studiare le ricadute scientifiche, politiche, sociali e filosofiche provocate dai fenomeni aerei non identificati.

Nel Congresso di Torino, si affronterà la possibile relazione tra fenomeni anomali e la coscienza umana, esplorata attraverso apporti provenienti da diverse discipline. Dei citati 6 scienziati – relatori, alcuni interverranno in presenza fisica all’evento, altri in video anche streaming.

Per maggiori particolari, telefonare al 3204659798, anche numero di WhatsApp, oppure scrivere a lunanovanovameet2024@gmail.com o, ancora, a angelo.carannante30@gmail.com. Per servizi approfonditi sul congresso di Torino, collegarsi al sito www.centroufologicomediterraneo.it. Data la prevedibile grande affluenza, si consiglia di prenotarsi per tempo presso i recapiti citati.