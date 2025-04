Restano ancora due convegni per chiudere il mese di aprile all’Ippodromo di Vinovo, quello del 27 e quello di mercoledì 30. Domenica prossima ancora una volta potremo vivere la classica sfida di Alessandro Gocciadoro contro tutti.

Il driver e allenatore più vincente in Italia è sempre ospite graditissimo sulla pista torinese che per lui è quasi una seconda casa e così ha deciso di portare alcuni dei suoi soggetti più importanti per nobilitare le corse a partire dal premio Gas Nobili, sulla carta la prova più importante del pomeriggio, un doppio km dedicato ai 4 anni.

Gocciadoro interpreterà con il numero 3 di avvio troviamo Fantom Jet, reduce dal quarto posto nel Derby dei quattro anni sempre a Vinovo tre settimane fa con Djuse Magnus in sediolo. Avversari principali si annunciano Firmamento St con Francesco facci e Fonzie Mabel insieme ad Andrea Guzzinati. Altro soggetto di grande potenzialità è Catman Di Celle al via nel premio Cripto dove ha tutti i motivi per tornare al successo nella sua terra di nascita, visto che è stato allevato dall’Azienda Agricola di Celle a Trofarello.

Nel sottoclou, il premio Xeno, il ruolo di favorito riguarderà Goodbye Kiss che ha al suo attivo tre corse, due vittorie consecutive fra le quali il rientro di inizio aprile a Roma. A contrastarlo anche per via dello scomodo numero 6 di partenza, Garonne in pole position con Pietro Gubellini e Geremia Jet con Marco Stefani.

Ad aprire il programma alle 14:30 come spesso succede la corse dedicata ai gentlemen: in realtà però la favorita è una woman, Evita Smorgon con Feedback. Un binomio ormai collaudato alla ricerca del terzo successo, dopo le ultime due belle affermazioni.

Ingresso gratuito e libero per tutti al solito.