Partirà da Torino la grande festa per i dieci anni di Mercato Centrale, che durante il 2024 vedrà coinvolte tutte le diverse realtà che compongono il format.

L’appuntamento per lo spegnimento delle candeline è per il 19 aprile 2024, con una grande festa gratuita e aperta al pubblico che invaderà Porta Palazzo e tutte le botteghe del Mercato Centrale Torino, che si trasformeranno per tutto il weekend in un hub artistico, musicale e culturale.

Venerdì 19 aprile: la grande festa (gratuita) di Mercato Centrale Torino (con un superospite a sorpresa)

Musica, fotografia d’autore, djset, esperienze didattiche, talk e appuntamenti divertenti: c’è davvero di tutto nella grande festa organizzata venerdì 19 aprile negli spazi del Mercato Centrale Torino. I festeggiamenti inizieranno – nella piazza esterna difronte all’ingresso – con i suoni sempre coinvolgenti di Bandakadabra, che animerà l’inizio della serata accompagnando i visitatori all’interno del Mercato.

Spazio poi, nel corso della serata, per performance itineranti, come quella del Mentalista Emanuele Spina, che girerà tra i tavoli leggendo nelle menti degli ospiti di Mercato, o quella della Cartomante Alice Mastroleo in arte Soloredie e della live painting degli street artist de Il Cerchio e le Gocce.

Al primo piano, dalle 18 alle 23, ci sarà la Bottega d’Autore del celebre fotografo Settimio Benedusi, con il suo progetto Ricordi Stampati – Fotografia Popolare, che realizzerà una serie di ritratti fotografici a chiunque vorrà partecipare. Le attività proseguono con le Blind Experience organizzate dagli esperti di Essentiàlia che accompagnerà i partecipanti in un percorso olfattivo volto alla creazione della propria essenza.

Musica, intrattenimento, dj set animeranno la serata: alle ore 21 in Spazio Fare il concerto “Incursioni musicali sulla cultura della sostenibilità” a cura del musicista Peppe Voltarelli e il professor Silvio Greco, esperto di sostenibilità ed economia circolare.

Si prosegue con un grande momento di spettacolo alle ore 22, quando Bandakadabra riprenderà a suonare e accompagnerà il pubblico all’esterno di Mercato Centrale Torino per l’appuntamento con un grande ospite musicale a sorpresa. Dalle ore 23, dentro il Mercato, conclude in bellezza la serata il DJ set di Riva Starr, celebre beatmaker della scena musicale elettronica internazionale.