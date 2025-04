E’ stato firmato oggi pomeriggio il contratto di affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione della Città di Torino al raggruppamento di imprese Consorzio SIS e ABP Nocivelli.

Lo hanno siglato il Commissario Marco Corsini e Claudio Dogliani legale rappresentante della società di progetto che si è aggiudicata la gara.

Per la Regione sono intervenuti il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Federico Riboldi: con loro i rappresentanti della cabina di regia che, accanto alla Regione e alla Città della Salute e della Scienza, vede presenti la Prefettura, il Comune, l’Università e il Politecnico di Torino.

«Siamo davvero a un passo cruciale. Fino a pochi mesi sembrava che questo progetto fosse destinato a tramontare e invece la determinazione della Regione, il supporto del governo che con noi ha deciso di nominare il commissario straordinario Corsini e il grande lavoro suo e dei tecnici – che ringrazio – hanno consentito di arrivare oggi alla firma del contratto d’appalto che ci fa passare dalla fase delle carte a quella, finalmente, della progettazione eesecutiva e dei cantieri» dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Il Parco della Salute è finanziato e pronto a partire. Adesso comincia una fase di concertazione che avrà tre tavoli: il primo che coinvolge l’Università per definire risorse e modalità per la parte di sua competenza, il secondo con il Comune di Torino per aggiornare la destinazione urbanistica dell’area, perché quella di oggi è datata, e il terzo confronto va fatto l’azienda sanitaria per gli aspetti strategici e amministrativi sul Parco: è già previsto che il Regina Margherita sia autonomo e resti separato e sul resto si valuta tutti insieme. Nei prossimi mesi la cabina di regia del Parco, insieme a tutti i soggetti coinvolti, definirà nel dettaglio la sua struttura e le sue relazioni con il sistema ospedaliero – quello esistente e quello in fase di realizzazione – di Torino e dell’area metropolitana.»

«La Regione prosegue nel suo piano di realizzazione di nuove strutture sul territorio che complessivamente vale oltre 4,5 miliardi di euro. Oggi aggiungiamo un altro tassello fondamentale nell’iter per la costruzione del Parco della Salute, un’opera fondamentale non solo per la città di Torino ma per tutto il Piemonte. Ringrazio il Commissario Corsini per il suo lavoro nel rispetto del cronoprogramma: ora entriamo in una fase decisiva che richiede la collaborazione di tutti i soggetti che compongono la cabina di regia» dichiara l’assessore alla Sanità Federico Riboldi.

«Avevo preso un impegno con il presidente e l’ho mantenuto, la stipula di questo contratto è un momento fondamentale: da adesso in poi partono i termini esecutivi, la conferenza dei servizi che auspico sia gestita in tempi giusti per dare poi il via alla progettazione esecutiva e alla consegna dei lavori. Avevo detto che avremmo imboccato una strada in discesa e stiamo sfruttando l’abbrivio» dichiara il commissario straordinario Marco Corsini.

«Siamo molto soddisfatti – dichiarano il rettore dell’Università di Torino Stefano Geuna e la professoressa Paola Cassoni, direttrice della Scuola di Medicina – perché con la firma di oggi si entra finalmente nella fase concreta della realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione. È un passaggio fondamentale che segna l’inizio effettivo di un progetto ambizioso e strategico, non solo per il nostro Ateneo, ma per l’intero sistema sanitario, scientifico e formativo del nostro territorio. Un progetto che porterà benefici concreti per la salute di tutti i cittadini, contribuendo a innalzare la qualità dell’assistenza, della ricerca e della formazione dei futuri medici.»

«Il Parco della Salute è un progetto strategico per il sistema sanitario piemontese, una palestra per sperimentare innovazioni con ricadute importanti e positive sulle nostre comunità . Proprio in virtù di questo, il Politecnico porta in dote la sua esperienza multidisciplinare, formativa e tecnico-scientifica, per supportare al meglio questo percorso di sviluppo del territorio insieme alla Regione Piemonte” dichiara il rettore del Politecnico Stefano Corgnati.

“Ringrazio per la fiducia, è un motivo di orgoglio, da piemontesi poter realizzare un’infrastruttura di queste dimensioni. Un particolare ringraziamento al Commissario Corsini che conosciamo da tempo. Assicuriamo il massimo impegno per la realizzazione dell’opera” dichiara Claudio Dogliani legale rappresentante del raggruppamento di imprese.

“Oggi rappresenta una data fondamentale per il futuro Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione. Da oggi parte una staffetta tra due Commissari: Marco Corsini e il sottoscritto. Nel mio mandato quinquennale da Commissario, la Regione Piemonte mi ha investito di stabilire con tutti gli stakeholders tutte quelle che saranno le eccellenze che contraddistingueranno il futuro Parco. Una gran bella sfida che affronterò per creare un polo sanitario che diventerà un Dea di terzo livello ed un punto di riferimento sanitario nazionale ed internazionale” dichiara Thomas Schael Commissario della Città della Salute e della Scienza di Torino.

Con la firma del contratto si chiude la complessa fase di aggiudicazione e si entra formalmente nella fase esecutiva dei lavori. Il contratto prevede la realizzazione da parte dell’affidatario della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori il cui importo offerto in sede di gara è pari a 495 milioni, a cui si sommano IVA, spese tecniche e altre somme a disposizione per un totale di 592,4 milioni di euro.

Sono inoltre in corso di realizzazione i lavori di bonifica dell’area, affidati con un precedente appalto che beneficiano di un finanziamento di 18,5 milioni. L’investimento complessivo per la realizzazione dell’ospedale ammonta pertanto a 610,9 milioni di euro di cui 226,8 a carico dello Stato, 11,9 a carico della Regione e 372,2 a carico del concessionario.

Il contratto fa seguito alla firma dell’accordo di programma tra MEF, Ministero della Salute e Regione Piemonte con il quale sono stati finanziati gli extra costi a integrazione delle risorse già previste per la realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione della Città di Torino per 84,3 milioni di euro a carico dello Stato e 4,4 a carico della Regione. E’ prevista anche la corresponsione di un canone di disponibilità (comprensivo dei costi di manutenzione e energetici) pari a 39,99 milioni di euro all’anno per 25 anni.

Una volta sottoscritto il contratto il Commissario potrà convocare la conferenza dei servizi che consentirà di ottenere tutti i permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie per l’avvio dei lavori.

L’impresa dovrà poi procedere allo sviluppo del progetto esecutivo e alla successiva esecuzione delle opere.

La conferenza dei servizi sarà convocata nei prossimi giorni e si concluderà al massimo entro il mese di novembre, da lì ci saranno otto mesi per la progettazione esecutiva e l’avvio dei lavori.