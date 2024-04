Willie Peyote: l’ospite per la festa dei 10 anni di Mercato Centrale

È Willie Peyote l’ospite a sorpresa della prima grande festa per i dieci anni di Mercato Centrale, che si terrà nella sede di Torino a partire da venerdì 19 aprile.

L’artista, rapper e cantautore torinese sarà dunque l’atteso protagonista dello spettacolo all’aperto previsto alle ore 22 di venerdì 19 all’esterno di Mercato Centrale Torino, preceduto dalla musica della Bandakadabra (che animerà la serata a partire dalle 18) e seguito dal DJ set di Riva Starr, celebre beatmaker della scena musicale elettronica internazionale.

La grande festa di Mercato Centrale Torino

L’appuntamento per lo spegnimento delle candeline è per il 19 aprile 2024, con una grande festa gratuita e aperta al pubblico che invaderà Porta Palazzo e tutte le botteghe del Mercato Centrale Torino, che si trasformeranno per tutto il weekend in un hub artistico, musicale e culturale.

Venerdì 19 aprile: la grande festa (gratuita) di Mercato Centrale Torino (con un superospite a sorpresa).

Musica, fotografia d’autore, djset, esperienze didattiche, talk e appuntamenti divertenti: c’è davvero di tutto nella grande festa organizzata venerdì 19 aprile negli spazi del Mercato Centrale Torino. I festeggiamenti inizieranno – nella piazza esterna difronte all’ingresso – con i suoni sempre coinvolgenti di Bandakadabra, che animerà l’inizio della serata accompagnando i visitatori all’interno del Mercato.

Spazio poi, nel corso della serata, per performance itineranti, come quella del Mentalista Emanuele Spina, che girerà tra i tavoli leggendo nelle menti degli ospiti di Mercato, o quella della Cartomante Alice Mastroleo in arte Soloredie e della live painting degli street artist de Il Cerchio e le Gocce.

Al primo piano, dalle 18 alle 23, ci sarà la Bottega d’Autore del celebre fotografo Settimio Benedusi, con il suo progetto Ricordi Stampati – Fotografia Popolare, che realizzerà una serie di ritratti fotografici a chiunque vorrà partecipare. Le attività proseguono con le Blind Experience organizzate dagli esperti di Essentiàlia che accompagnerà i partecipanti in un percorso olfattivo volto alla creazione della propria essenza.

Musica, intrattenimento, dj set animeranno la serata: alle ore 21 in Spazio Fare il concerto “Incursioni musicali sulla cultura della sostenibilità” a cura del musicista Peppe Voltarelli e il professor Silvio Greco, esperto di sostenibilità ed economia circolare.

Si prosegue con un grande momento di spettacolo alle ore 22, quando Bandakadabra riprenderà a suonare e accompagnerà il pubblico all’esterno di Mercato Centrale Torino per l’appuntamento con Willie Peyote. Dalle ore 23, dentro il Mercato, conclude in bellezza la serata il DJ set di Riva Starr, celebre beatmaker della scena musicale elettronica internazionale.