Chiusa di Pesio si trasforma “Nel paese incantato”

Domenica 7 dicembre il centro storico di Chiusa di Pesio, insignito della Bandiera Arancione del Touring Club, sarà protagonista della sesta edizione di “Nel paese incantato”, l’evento natalizio che trasformerà il borgo in un vero e proprio paesaggio da fiaba. L’iniziativa, promossa dal Comune di Chiusa di Pesio, dalla Pro Loco Turismo in Valle Pesio e da numerose associazioni e gruppi informali di cittadini, offrirà ai visitatori una giornata ricca di emozioni e sorprese, dal mattino al tramonto.

Il borgo accoglierà grandi e piccini in un’atmosfera fiabesca, tra mercatino a tema, esposizione di antichi mestieri, arte e artigianato, la carrozza trainata dai muli e tante golosità dolci e salate. Tra le attrazioni più amate torna “Presepi alla finestra”, iniziativa che dal 2005 incanta i visitatori, anche da fuori regione. La giornata sarà accompagnata dalla musica del “Duo Frix”, degli zampognari e della Banda Musicale “Guido Vallauri”.

I bambini potranno consegnare la loro letterina (aggiungendo l’indirizzo riceveranno una risposta) a Babbo Natale nella casa di via Recinto e incontrarlo in paese insieme a Mamma Natale.

Alle 10 prenderà il via la “Passeggiata incantata”, un percorso cittadino di 2 km adatto a tutti: l’iscrizione, al costo di 10 euro, comprende il costume da Babbo Natale e sorprese incantate. Prenotazioni ai numeri 342 8510262 o 366 1371708.

Dalle 15 alle 17 gli educatori del Baby Scarabocchio guideranno la caccia al tesoro “Il Natale incantato del Ruset”, dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni, con ritrovo in Piazza Cavour. Prenotazioni al 320 5719872.

Il laboratorio di acquerello “Dipingiamo la neve” con Carla Pepino, rivolto ad adulti e bambini dai 5 anni in su, si terrà alla Bottega Artè di Piazza Ferrero ed è aperto liberamente ai passanti, senza prenotazione.

In Piazza Oreglia l’associazione culturale Flamulasca proporrà il tiro con l’arco, un laboratorio creativo e l’allenamento dei piccoli guerrieri. Donato Bergese presenterà i giochi di una volta, ecologici e fatti a mano, mentre Art-Ika curerà il truccabimbi; ad arricchire l’atmosfera ci saranno anche gli alpaca e l’elfo trampoliere.

Tra le novità di quest’anno debutta il “Babbo Natale segreto”, a cura di Idee Fresche: un’iniziativa pensata per dare vita a un grande scambio di regali collettivo. Dalle ore 10, presso il loro stand, sarà possibile lasciare un piccolo pensierino natalizio (budget massimo 10–15 euro), già impacchettato. In cambio si riceverà un numero che permetterà di partecipare all’estrazione finale alle 16:30, sotto il Pellerino.

In via Roma i visitatori potranno gustare le specialità preparate dalla Pro Loco Turismo in Valle Pesio: minestrone di trippe, trippa in umido con fagioli, tris caldo con cipolla ripiena e flan di spinaci al gorgonzola, cestino di polenta con spezzatino o bagna di porri, patate e salamino, frittelle di mele e zabaglione con pasta di meliga. Lungo il percorso non mancheranno caldarroste, vin brulé, cioccolata calda, tè e panettone.

Sarà inoltre possibile visitare il Complesso Museale Cav. Giuseppe Avena, che ospita quattro sezioni permanenti (vetri e cristalli, ceramiche, archeologia e Resistenza) e la mostra temporanea “I presepi di Edda al Museo”, dedicata a una collezione di presepi artigianali riuniti in un pezzo unico.

Il momento clou de “Nel paese incantato” arriverà all’imbrunire, con l’accensione dell’albero cucito a mano dal gruppo “Filo che passione”. Frutto di mesi di lavoro da parte delle volontarie, poggia su una struttura di 4 metri di altezza e quasi 3 di larghezza realizzata e donata da una ditta di Chiusa di Pesio.

Gli espositori interessati a partecipare al mercatino possono iscriversi direttamente online sul sito del Comune di Chiusa di Pesio entro il 5 dicembre.