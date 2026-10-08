Sestriere European Town of Sport 2028: il ritorno del riconoscimento sulle Montagne Olimpiche

È un graditissimo ritorno sulle Montagne Olimpiche di un importante riconoscimento europeo dedicato allo sport. Sestriere è ufficialmente European Town of Sport 2028, un titolo assegnato da ACES Europe che riconosce la qualità delle politiche sportive, degli impianti, dei programmi e delle attività sviluppate sul territorio, oltre alla capacità di fare dello sport uno strumento di salute, educazione, inclusione e partecipazione.

Per l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea si tratta di un ritorno particolarmente significativo. Nel 2016, infatti, fu proprio l’Unione Montana, composta dai sei Comuni di Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx e Sestriere, a ricevere il prestigioso titolo di European Community of Sport.

A distanza di circa dieci anni, il riconoscimento torna quindi sul territorio, questa volta con Sestriere protagonista, confermando la vocazione sportiva delle montagne olimpiche e il valore di un patrimonio costruito nel corso di decenni attraverso impianti, competenze, associazioni, società sportive, operatori e volontari.

La soddisfazione del Presidente dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, Mauro Meneguzzi: “Siamo particolarmente soddisfatti per questo nuovo riconoscimento che torna sulle montagne olimpiche. Nel 2016 fu l’intera Unione Montana a essere insignita del titolo di European Community of Sport e oggi vedere Sestriere ottenere quello di European Town of Sport rappresenta una grande soddisfazione per tutto il nostro territorio. È il riconoscimento di un lavoro che l’Unione sta portando avanti insieme ai Comuni, con l’obiettivo di valorizzare sempre di più la nostra vocazione sportiva e turistica”.

Il Presidente Mauro Meneguzzi aggiunge: “Ritornare ad avere un titolo di questo livello dopo una decina d’anni è motivo di profondo orgoglio, ma anche uno stimolo a continuare a lavorare insieme. La forza della Via Lattea sta proprio nella capacità di presentarsi come un territorio unitario, mettendo a sistema le proprie peculiarità e il patrimonio costruito nel tempo. L’obiettivo deve essere quello di fare della Via Lattea un territorio sempre più riconoscibile e attrattivo, un vero fiore all’occhiello non soltanto del Piemonte, ma dell’Italia intera”.

Il titolo assegnato a Sestriere arriva inoltre in un momento particolarmente significativo, a vent’anni dai Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. Un’eredità che continua a produrre opportunità e a mantenere le Montagne Olimpiche al centro della scena sportiva nazionale e internazionale, grazie a manifestazioni, competizioni, attività giovanili e iniziative rivolte alla pratica sportiva durante tutto l’anno.

Per l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, il nuovo riconoscimento rappresenta quindi un risultato che va oltre i confini del Comune di Sestriere e che rafforza l’immagine complessiva della Via Lattea come grande territorio sportivo, confermando la validità di una strategia fondata sulla collaborazione tra i Comuni e sulla valorizzazione dell’eredità olimpica.

I complimenti del Presidente Mauro Meneguzzi al Sindaco di Sestriere Gianni Poncet e al suo Comune: “A Sestriere vanno le nostre congratulazioni e quelle di tutta l’Unione Montana. Questo riconoscimento è un risultato importante per Sestriere, ma anche una nuova occasione per guardare insieme al futuro e continuare a costruire progetti capaci di coinvolgere tutti i Comuni della Via Lattea. Le nostre montagne hanno una storia sportiva straordinaria: dobbiamo continuare a trasformarla in un’opportunità per il presente e per le nuove generazioni”.