Sport: nove nuovi bandi presentati a Coni, Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva

In dirittura d’arrivo nove nuovi bandi dell’Assessorato allo Sport della Regione Piemonte a sostegno dello sport piemontese. Saranno pubblicati entro la prima decade di ottobre e contengono molte novità rispetto al passato. Sono stati illustrati ieri al Grattacielo Piemonte dall’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni in un incontro con i vertici regionali del Coni, delle 50 Federazioni e dei 15 Enti di Promozione Sportiva piemontesi.

Spiega l’assessore Bongioanni:

«È un programma che abbiamo scritto assieme al Coni e al Cip – che ringrazio attraverso i loro presidenti regionali piemontesi Stefano Mossino e Silvia Bruno -, alle Federazioni e agli Eps. Abbiamo messo a punto il più ampio ventaglio di interventi mai varato a favore dello sport piemontese, perché va a sostenere a 360° come mai prima le attività, gli eventi e le esigenze organizzative delle tante realtà attive in Piemonte nello sport dilettantistico: da quello agonistico a quello dei disabili, dal vivaio dei giovani campioni alle pratiche diffuse di avviamento allo sport per tutti. Attraverso questi nove bandi la Regione sosterrà concretamente le Federazioni, gli Eps e le tantissime società affiliate in tutto il Piemonte, dalle spese quotidiane per sedi e utenze all’organizzazione di tornei ed eventi, dalla missione di selezionare e coltivare il vivaio dei nostri futuri campioni fino all’organizzazione di grandi eventi in grado di generare turismo e ricadute per tutto il territorio».

Soddisfazione anche dal presidente del Comitato Regionale Piemonte del Coni, Stefano Mossino:

«È un piano ampio e completo che mette a terra le linee più apprezzate dal Coni e dalle Federazioni: sostenere lo sport giovanile. dei disabili e il mondo neve, e contemporaneamente supportare i comitati regionali nell’impegno oneroso di coltivare i nostri talenti sportivi d’eccellenza che rappresentano straordinari testimonial del Piemonte».

Questi i 9 bandi:

Sport per Tutti; Sport e disabilità; Eccellenza Sportiva; Eventi Sportivi; Gran Fondo e Marathon Ciclismo; Eccellenza Sportiva – Sci Club, Progetti Strategici – Sport Invernali; Sport Tradizionali piemontesi; Promozione dello sport. Saranno finanziate le spese sostenute e le attività svolte nell’anno solare 2026.

«Fra le novità più rilevanti che ho voluto introdurre – sottolinea Bongioanni – il sostegno alle associazioni di sport disabili affiliate al Cip e i bandi per la promozione dello sport e quello per lo sport di base per promuoverne i valori e la pratica. Inoltre ho riattivato due bandi che avevo fatto finanziare da consigliere regionale per sostenere l’avvicinamento dei giovani agli sport invernali: uno sosterrà gli Sci club nelle spese per l’utilizzo delle piste di allenamento e l’altro i progetti per avvicinare gli studenti delle scuole piemontesi allo sci a condizioni agevolate. Riconfermate, visto il successo dell’edizione precedente, le linee di sostegno per le Gran Fondo e Marathon di ciclismo e quella per gli sport tradizionali piemontesi, Pallapugno e Palla Tamburello».