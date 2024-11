Moto d’Epoca in occasione della Fiera Autunnale a Piobesi

In occasione della Fiera Autunnale, domenica 17 novembre, il Comune di Piobesi in collaborazione con la Pro Loco ha organizzato un evento speciale dedicato agli appassionati di motori e tradizioni: l’esposizione statica di Moto d’Epoca. L’appuntamento è fissato per presso il Centro Sociale di Piobesi Torinese dalle 9,30 in avanti.

La partecipazione all’evento è gratuita e sarà un’occasione unica per ammirare da vicino alcuni splendidi esemplari di motociclette storiche. Durante la giornata, una giuria selezionata premierà la moto più bella tra quelle esposte, offrendo un riconoscimento speciale a chi con passione e dedizione contribuisce a mantenere viva la memoria di questi capolavori di ingegneria e design.

Per partecipare con la propria moto d’epoca all’esposizione, gli interessati dovranno presentarsi sul posto entro le ore 9:30 del 17 novembre. Per maggiori informazioni è possibile contattare Marco al numero 345.2974458 o Fabio al 366.1525200.

L’evento è un’ottima occasione per tutti, dai collezionisti agli appassionati, ma anche per le famiglie e i curiosi che vogliono trascorrere una giornata all’insegna della storia e della cultura motoristica.