L’estate di eventi a Cirié si chiude con “Funghi in Piazza”

Quattro giorni di appuntamenti tra musica, cultura, spettacolo, enogastronomia e iniziative per grandi e piccoli. Domenica 6 settembre il centro cittadino ospita uno degli appuntamenti più attesi dagli estimatori dei funghi.

Un’estate ricca di eventi e di occasioni per vivere Cirié si avvia verso la conclusione con uno degli appuntamenti più caratteristici e attesi del calendario cittadino: “Funghi in Piazza”, la manifestazione di Borgo Loreto che dal 4 al 7 settembre porterà nel centro della città musica, spettacoli, cultura, tradizione ed enogastronomia.

Organizzata dall’Associazione Borgo Loreto APS con il patrocinio della Città di Cirié, la manifestazione rappresenta un appuntamento ormai consolidato e particolarmente apprezzato dagli estimatori dei funghi, capace di richiamare visitatori anche da fuori città.

Il momento centrale sarà domenica 6 settembre, quando a partire dalle 9.30 via Vittorio Emanuele II ospiterà la 40ª Mostra Mercato di funghi e prodotti tipici dell’enogastronomia e dell’artigianato piemontese, la 43ª Mostra Concorso Micologico Borgo Loreto e la 36ª Mostra Micologica didattica, a cura dell’Associazione Micologica Piemontese.

Per gli appassionati sarà una vera immersione nel mondo dei funghi, con numerose bancarelle e una grande varietà di esemplari, dai classici e amatissimi porcini ai finferli, fino ai più rari “reali”. Una proposta ampia e di particolare qualità, che negli anni ha contribuito a fare di Funghi in Piazza uno degli appuntamenti più ricercati del territorio per chi ama conoscere, cercare e gustare i prodotti del bosco.

La domenica sarà inoltre l’occasione per vivere il centro cittadino in una giornata di festa: saranno presenti bancarelle dedicate all’enogastronomia e all’artigianato, saranno visitabili mostre fotografiche e di pittura e le associazioni ciriacesi si presenteranno alla città in Piazza San Giovanni. I negozi del centro saranno aperti anche di domenica, offrendo ai visitatori un’ulteriore occasione per passeggiare, fare acquisti e vivere Cirié.

Il programma prevede alle 12.30, in Piazza Loreto, il Pranzo del Borgo; alle 16 la passeggiata musicale della Filarmonica Devesina, con una sosta presso la casa di riposo Il Girasole; alle 18 la premiazione del Concorso Funghi e del Miglior Bancarella e, alle 21, “Musica d’ascolto con Carmine”.

“Funghi in Piazza” arriva al termine di un’estate che ha visto Cirié protagonista di un calendario particolarmente ricco di iniziative culturali, musicali, sportive e di intrattenimento, con appuntamenti capaci di animare il centro e i diversi luoghi della città. Un’offerta che prosegue anche a settembre, confermando la volontà di creare occasioni di incontro, partecipazione e promozione del territorio.

I festeggiamenti di Borgo Loreto inizieranno venerdì 4 settembre alle 18, presso la Chiesa dello Spirito Santo, con l’inaugurazione della mostra d’arte contemporanea “Circus – La magica giostra della vita”, a cura di Gianluca Vio lino, con la partecipazione di Sara Li Gregni, Christian Guglielmo e Marco Genovese. Alle 20, in Piazza Loreto, si terrà l’Agnolottata, accompagnata dalla musica con vinili a cura di Brillantina.

Sabato 5 settembre, alle 15, riaprirà la mostra. Alle 18, in Piazza Loreto, sarà celebrata la Santa Messa in onore della Beata Vergine di Loreto. Nel pomeriggio, Piazza San Giovanni ospiterà “La vetrina dello sport”, iniziativa organizzata dalla Città di Cirié e dedicata alle associazioni sportive ciriacesi. Alle 21, spazio allo spettacolo teatrale comico “Risate al Varie3”, dell’Associazione Culturale Volti Anonimi APS, con la regia di Danila Stievano.

Lunedì 7 settembre, alle 8.30, nel Duomo di San Giovanni, sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei defunti di Borgo Loreto. Alle 15 riaprirà la mostra e, nel pomeriggio, in via Vittorio Emanuele II, spazio ai giochi per i bambini, seguiti alle 18.30 dalla merenda per i piccoli partecipanti.

“L’estate a Cirié sta per concludersi – dichiara il Sindaco Loredana Devietti Goggia – e siamo decisamente contenti di come si è svolta. Sono stati mesi ricchi di iniziative, sono tante le persone che hanno scelto di venire in città, e non solo dal circondario, per partecipare ai nostri eventi. È un segnale positivo, che conferma come Cirié stia di ventando sempre più una città capace di attrarre e di offrire occasioni di svago e di scoperta anche nell’ottica del turismo di prossimità”.

“Funghi in Piazza è un appuntamento atteso, ormai imprescindibile e che, in qualche modo, segna anche la fine del periodo vacanziero. Ringraziamo l’Associazione Borgo Loreto per l’impegno nell’organizzazione e tutte le persone, le associazioni e le realtà che ogni anno contribuiscono ad ampliare e rendere sempre più vivo il programma. Tra gli appuntamenti del sabato ricordo anche ‘La vetrina dello sport’, un’iniziativa preziosa, organizzata dall’Amministrazione, per conoscere più da vicino le tante possibilità offerte dalle nostre associazioni sportive, così numerose, attive e vive” sottolinea l’Assessore alle Manifestazioni Fabrizio Fossati.

Informazioni e prenotazioni: 011 9211657 – 328 8660107.