Fondi FOSMIT per l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea

Mauro Meneguzzi Unione Montana

Sauze d’Oulx – 225mila euro all’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea dai Fondi FOSMIT.

La buona notizia per il territorio delle Montagne Olimpiche è arrivata ieri, 13 gennaio, nell’incontro presso il Centro servizi ed eventi della Regione Piemonte.

Un incontro in cui la Regione ha presentato alle Unioni montane del Piemonte il nuovo bando del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), annualità 2024, che complessivamente vale oltre 10 milioni di euro.

L’iniziativa è stata illustrata dall’assessore allo Sviluppo e Promozione della Montagna, Marco Gallo, insieme al direttore Angelo Robotto e al presidente di Uncem Piemonte, Roberto Colombero, con la partecipazione dei Presidenti delle Unioni montane piemontesi.

All’incontro ha preso parte anche Mauro Meneguzzi, Sindaco di Sauze d’Oulx e Presidente Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, che commenta:

“Abbiamo accolto con favore questi Fondi del FOSMIT che hanno come obiettivo il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali il tutto finalizzato a contrastare lo spopolamento e la marginalità delle zone montane. Sono fondi che andremo a calare sul territorio della nostra Unione per potenziare e migliorare servizi alle nostre comunità e per i nostri turisti”.

