Negrini CTE Acqui Terme, è ufficialmente cominciata la nuova stagione

Un nuovo capitolo della storia della Negrini CTE Acqui Terme è ufficialmente cominciato.

Quarta stagione in serie A3, un roster completamente rivoluzionato rispetto alla scorsa stagione ma la stessa voglia di essere protagonisti.

Mercoledì 26 agosto, con brindisi nella principale piazza di Acqui Terme dove sorge la fontana che eroga naturalmente acqua termale a 74,5° che dà il nome alla società ed emblema dell’intera città, lo staff e i giocatori della prima squadra della Pallavolo La Bollente si sono dati appuntamento per un brindisi ed un incontro informale con i tifosi, per poi cominciare ufficialmente i lavori in palestra giovedì 27 agosto agli ordini del confermatissimo coach Simone Serafini, quest’anno affiancato da un nuovo vice Thomas Ramberti.

Dieci i volti nuovi in campo e quattro le conferme, di cui solo uno è sempre stato presente sin dall’inizio dell’avventura acquese nel terzo livello pallavolistico nazionale: Davide Esposito, non poteva che essere lui il capitano.

Roster Negrini CTE Acqui Terme 2026-27

Liberi: Volpara Daniele (1), 2009; Trombin Filippo (5), 2005

Schiacciatori: Bertozzi Lorenzo (2), 2002; Malavasi Andrea (6), 2005; Bertoncello Simone (10), 2007; Gatti Gabriele (15), 2007

Opposti: Dotta Francesco (7), 2006; Biasotto Morgan (8), 2003

Palleggiatori: Martinelli Luca (9), 1998; Spina Gabriele (11), 2008

Centrali: Luisetto Michele (12), 1996; Esposito Davide (14), 1995; Massari Alberto (16), 2007; Cometti Nilo (41), 2008

Acquisti: Bertozzi Lorenzo, (Avimecc Modica A3); Massari Alberto (Allianz Diavoli Rosa B); Spina Gabriele (Modena Volley B); Luisetto Michele (Cus Cagliari A3); Bertoncello Simone (Consar Ravenna A2), Malavasi Andrea (Romeo Sorrento A2); Martinelli Luca (Campi Reali Cantù A2), Gatti Gabriele (Modena Volley B); Cometti Nilo (Energy Time Campobasso A3); Biasotto Morgan (Cus Cagliari A3)

Cessioni: Bellanova Giuseppe, Personal Time San Donà di Piave A3; Petras Michal, Romeo Sorrento A3; Garrone Andrea, Romeo Sorrento A3; Argenta Andrea, Campi Reali Cantù A3; Carrera Pietro, Plus Volley Sabaudia A3; Botto Iacopo, MC Volley Massa Camaiore B; Carpita Daniele, Monge Gerbaudo Savigliano A3; Guastamacchia Francesco, Sarroch Volley A3; Sarasino Filippo, BP Termosanitari Ciriè A3; Assalino Giovanni

Staff

Staff tecnico: Serafini Simone, 1° Allenatore; Ramberti Thomas, 2° Allenatore e Preparatore Atletico; Castagna Alessio, Scout Man;

Staff sanitario: Calì Enza e Gallizzi Michele, Medici Sociali; Galliano Francesco, Osteopata; Battiloro Edoardo, Massoterapista;

Staff societario: Negrini Stefano, Presidente; Moro Stefano, Direttore Sportivo; Di Marzio Enrico, Team Manager e Court Manager;

Staff comunicazione: Icardi Andrea, Responsabile Ufficio Stampa; Corsi Ludovica, Responsabile Marketing e Social; Mazzino Maurizio, Fotografo; Leva Luca, Fotografo e videomaker, Rapetti Greta, grafica

Le parole del presidente Negrini:

“Abbiamo deciso di rivoluzionare un po’ quella che è stata la nostra storia in Serie A degli ultimi due anni. Abbiamo ringiovanito la rosa in maniera decisa e importante; quest’anno abbiamo un’età media di 22 anni spaccati. Questo significa avere in squadra ragazzi che, oltre a essere giovani, sono tendenzialmente poco esperti per la categoria. Tuttavia, la nostra volontà è stata proprio quella di cercare atleti con caratteristiche fisiche, tecniche e caratteriali tali da poter fare di questa stagione un’importante vetrina. Vogliamo dare loro l’opportunità di mettersi in evidenza, dimostrando di essere giocatori che oggi si trovano ad Acqui, ma che in futuro potrebbero ambire a lidi più importanti”

Le parole di coach Serafini:

“Abbiamo deciso di affrontare una sorta di “anno zero” per determinate situazioni. La cosa che mi preme sottolineare, però, è che siamo riusciti a centrare praticamente tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. I ragazzi che siamo riusciti a portare ad Acqui sono stati scelti e valutati proprio in funzione delle loro potenzialità e della “fame” di emergere che ci aspettiamo mettano in campo. Anche se sulla carta potremmo avere obiettivi iniziali o un assetto diversi rispetto agli ultimi tre anni di Serie A3, partendo da zero e con una prospettiva differente si possono comunque raggiungere traguardi importanti. Sappiamo di avere una squadra potenzialmente molto interessante. Ora sarà compito dello staff, dei giocatori e della società cercare di rendere al massimo per toglierci diverse soddisfazioni”

I primi appuntamenti ufficiali (il calendario è ancora in definizione):