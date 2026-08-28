41° Rally Città di Torino e Valli di Lanzo: Cirié scelta come sede di partenza e arrivo

Cirié si prepara ad accogliere il 41° Rally Città di Torino e Valli di Lanzo, in programma sabato 5 e domenica 6 settembre e organizzato da RT Motorevent. Una manifestazione di rilievo nel calendario automobilistico piemontese, inserita nella Coppa Rally di Zona 1, che quest’anno avrà proprio a Cirié il quartier generale, la partenza, l’arrivo, i riordinamenti e il parco assistenza, ad entrata libera.

La competizione torna dunque a scegliere una nuova sede nel territorio, in un’alternanza che mira alla promo zione, non solo sportiva, delle nostre valli. In questa edizione Cirié sarà il fulcro della gara, anche grazie alla posi zione strategica della città rispetto al percorso, che si sviluppa tra le Valli di Lanzo e il Canavese, ma anche alla disponibilità di spazi e strutture idonei ad accogliere una manifestazione di questa portata e all’interesse dimostrato dall’Amministrazione comunale, sempre pronta ad accogliere e sostenere eventi sportivi, e non solo, di respiro sovralocale.

Per Cirié sarà quindi un’importante occasione per vivere da vicino un appuntamento sportivo capace di richiamare equipaggi, appassionati e pubblico da ogni dove. Sarà la zona industriale prospiciente via Torino ad ospitare le attività del rally, in modo specifico il parco assistenza e il riordino, mentre la partenza ufficiale sarà data dalla pedana allestita in corso Martiri della Libertà, sabato 5 settembre alle ore 17.30.

Sarà proprio questo uno dei momenti più attesi anche per il pubblico: gli appassionati potranno ammirare da vicino le vetture impegnate nella competizione, con il loro caratteristico carico di colori, tecnologia e spettacolarità, in un’atmosfera che porterà il mondo del rally direttamente nel cuore della città.

Il programma entrerà nel vivo già dalla mattinata di sabato, con le verifiche e lo shakedown previsto a Monastero. Nel pomeriggio, alle 17.30, dalla pedana di corso Martiri della Libertà prenderà ufficialmente il via la gara. Poco dopo, gli equipaggi affronteranno la prima prova speciale, la “Santa Elisabetta”, novità di questa edizione.

La competizione proseguirà domenica 6 settembre con le restanti prove speciali, che porteranno la carovana del rally tra le Valli di Lanzo e il Canavese. Le prove di Monastero, Pratiglione e Borgiallo saranno affrontate due volte, per un totale di sette prove speciali, prima del rientro a Cirié per l’arrivo e la cerimonia di premiazione, che si svolgerà sempre sulla pedana allestita in Corso Martiri della Libertà, indicativamente alle 17.40: il nostro bel Palazzo D’Oria farà da sfondo alla consegna dei trofei “Città di Cirié” e “Reale Cavour Evo”.

L’appuntamento rappresenta anche un’importante occasione per valorizzare il territorio e la capacità di Cirié di ospitare manifestazioni sportive di rilievo, mettendo a disposizione spazi, strutture e una posizione particolar mente favorevole rispetto ai luoghi interessati dalla competizione. Per un intero fine settimana, dunque, Cirié sarà uno dei punti di riferimento del mondo del rally: un’occasione per gli appassionati di vivere da vicino lo spettacolo delle auto da rally e, per la città, un’ulteriore conferma della propria vocazione ad accogliere eventi capaci di portare pubblico, visibilità e vitalità sul territorio.

“Siamo particolarmente orgogliosi – dichiara il Sindaco Loredana Devietti Goggia – che Cirié sia stata scelta quest’anno come sede di partenza e arrivo di una manifestazione sportiva così importante. È un riconoscimento alla capacità della nostra città di accogliere eventi di rilievo e, allo stesso tempo, una bella opportunità per far conoscere Cirié e il nostro territorio a un pubblico più ampio. Ringrazio di cuore l’Assessore Andrea Sala per l’impegno e la costanza nella promozione di Cirié in questo circuito, così importante per il rally. Mettere a disposizione spazi e strutture per una competizione di questo livello significa anche confermare la volontà dell’Amministrazione di sostenere e valorizzare lo sport e tutte quelle iniziative capaci di creare occasioni di partecipazione e di promo zione del territorio”.

Particolarmente emozionato sarà anche l’Assessore Andrea Sala, grande appassionato di questo sport, che prenderà parte alla competizione, gareggiando insieme alla figlia: “Poter partire proprio da Cirié e, in particolare da Palazzo D’Oria, sarà un’emozione davvero particolare. Vivrò questa esperienza da appassionato ma anche con l’orgoglio di poter rappresentare la mia città in una competizione così importante”.