Tecnoengineering Moncalieri sfida Torino Teen Basket

La Tecnoengineering Moncalieri torna sul parquet di casa del PalaEinaudi per una sfida cruciale domenica 19 gennaio alle ore 18:00. Le gialloblù affronteranno Torino Teen Basket nella gara valida per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato Techfind Serie A2.

La squadra di coach Terzolo punta a replicare l’ampio successo ottenuto nella gara d’andata, quando dominò allo Sport Club di Venaria con una prestazione impeccabile per intensità ed equilibrio. La vittoria in questo match avrebbe un valore doppio: garantirebbe il sorpasso in classifica sulle rivali, attualmente avanti di una sola partita, e consoliderebbe il 2-0 negli scontri diretti. Inoltre, un risultato positivo permetterebbe alle gialloblù di abbandonare la penultima posizione in classifica.

Dall’altra parte, Torino Teen Basket, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare, arriva al PalaEinaudi con il desiderio di riscatto dopo la pesante sconfitta subita all’andata. Nella scorsa partita, Moncalieri aveva chiuso i conti già nel primo quarto, ampliando il vantaggio periodo dopo periodo e concedendo pochissime opportunità alle torinesi.

Le ospiti si presentano in gran forma, trascinate dalle prestazioni di Popovic e dell’ex Claire Giacomelli. Le principali realizzatrici del roster di coach Corrado sono Colli (13.8 punti di media), Popovic (7.6), Paleari (7.0) e Jankovic (7.0), supportate da Tortora, Giacomelli, Azzi e Baima. Sarà fondamentale per Moncalieri approcciare il match con concentrazione e intensità, cercando di limitare le bocche da fuoco avversarie e mantenendo un ritmo alto per tutta la gara.

La palla a due è quindi fissata per domani alle ore 18:00, con ingresso gratuito al PalaEinaudi e diretta streaming sul canale YouTube Moncalieri BasketBall. La direzione dell’incontro è affidata ai Sig.ri Caneva Stefano (primo arbitro) e Suriano Fabrizio (secondo arbitro).