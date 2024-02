La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è a Parigi a caccia della finale della CEV Volleyball Cup. L’appuntamento che attende le biancoblù, la semifinale di ritorno contro il Levallois Paris Saint Cloud, è in programma domani, mercoledì 28 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 20.

La serie riparte dall’altalena di punteggio ed emozioni che mercoledì scorso al Pala Gianni Asti ha visto Grobelna e compagne esultare al tie-break. Un risultato che rappresenta un innegabile vantaggio, ma guai ad abbassare la guardia: per superare il turno Chieri dovrà vincere la partita, non importa con quale risultato. In caso di sconfitta per 3-2 si giocherà invece il golden set di spareggio, mentre con un successo per 3-0 o 3-1 saranno le transalpine a proseguire il cammino in coppa.

Chi fra Parigi e Chieri passerà il turno affronterà in finale le svizzere del Viteos Neuchatel UC o le polacche del Grot Budowlani Lodz. Nell’andata in Polonia Neuchatel ha vinto 1-3.

«Sicuramente contro Parigi sarà una partita tosta – fa il punto la centrale Fatim Kone – Già all’andata ci hanno messo in difficoltà, anche se noi non abbiamo giocato la nostra miglior pallavolo. E’ una squadra che difende tanto e ha un buon muro-difesa. Dobbiamo cercare di essere pazienti e non innervosirci se non mettiamo a terra la palla al primo colpo. Inoltre giocando in casa loro avranno anche il favore del pubblico e questo le galvanizzerà. Però sono fiduciosa: se rimaniamo concentrato e paziente, possiamo portare a casa il risultato».

